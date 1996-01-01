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"Губернатор" пишем, "дума" - в уме
Стремительный вояж главы Центризбиркома РФ Александра ВЕШНЯКОВА по Хабаровскому краю прошел организованно. Харизматичный московский чиновник успел встретиться со всеми, с кем хотел, сформировать точку зрения на ход выборного процесса, сказать доброе слово и покритиковать.
А. Вешняков, считает, что более организованной кампании, чем выборы губернатора Хабаровского края, ему видеть не приходилось. Даже у кандидатов в губернаторы нет ни одной претензии к ходу кампании и друг к другу. В связи с этим Центризбирком не будет держать выборы в Приамурье под особым контролем.
- Мы, конечно, пришлем наблюдателя, - подчеркнул посланец Москвы, - но его функции будут чисто номинальными.
Зато в отношении следующих выборов в Законодательную думу Хабаровского края он был не так лоялен.
- Хабаровский край - единственный регион в России с такой большой территорией, в котором ограничились столь малым количеством депутатов, - сказал он. - 26 человек - это явно недостаточно для того, чтобы был достойно представлен весь край. С таким количеством депутатов исполнительной власти договариваться значительно легче.
При этом нужно учитывать, подчеркнул Вешняков, что выборы будут проводиться по новой схеме: 50% депутатов - от партий и 50% - по одномандатным округам. Если учитывать, что в Хабаровском крае от партий будет избрано всего 12 кандидатов, то о стимулировании развития партий в регионе говорить рано. Такой подход, по мнению главы ЦИК, выгоден бюрократии, но никак не общественности.
В целом А. Вешняков показал себя во время визита адептом развития партийной системы в стране. На это, по его словам, нацелена новая формула выборов в Государственную Думу РФ. Учитывает она и интересы регионов. Тот регион, в котором местные отделения партий добьются наибольшей поддержки избирателей, получит и наибольшее представительство в Думе по региональным спискам этих партий.
В любом случае А. Вешняков считает выборную систему в России значительно совершеннее украинской. По всем параметрам: профессионализму специалистов, технической оснащенности, объективности. Однако касаясь нынешнего кризиса в соседней стране, политических оценок глава российского ЦИКа не дает. Отметил лишь большое количество ошибок и нарушений в ходе выборов и видит выход из украинского кризиса не в силовом решении, а в рамках правового поля.
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