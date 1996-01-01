Славянская стратегия

В конце мая в Славянском городском поселении прошли общественные слушания по новому генеральному (как его не без гордости называют местные руководители - «стратегический!») плану развития территории.

К сожалению, итогов и протоколов на руках у нас пока нет, и достоянием широкой гласности они станут еще нескоро. Мы лишь можем оперировать прожектами, предоставленными администрацией Славянки, которой помогали Дальневосточный центр экономического развития (ДВЦЭР) и ДВГУ, взятыми из доступных источников, а также со слов главы Славянского городского поселения Андрея ЮРЧЕНКО.

Первый стратегический

Надо отметить, что наличие документа с перспективами развития территории уже само по себе радует. Не всякий миллионный город в России заглядывает на перспективу дальше 3-5 лет, а тут! В экономически агонизирующем поселке, где все замыкалось на местный судоремонтный завод, сегодня царят разруха и запустение. Местные чиновники не без гордости заявляют, что им наконец-то удалось заставить людей убирать за собой мусор, и раз так, то действительно - нужно что-то кардинально менять. Надежд, что заработает Славянский СРЗ, похоже, уже ни у кого не осталось.

Но по ходу знакомства с этим «стратегическим планированием» возникает ощущение, что непосредственной работы и мнений самих жителей Славянки и Хасанского муниципального района, частью которого она является и для которых всех этих планов «громадье», - нет. Кстати, об этом красноречиво говорит анкетирование, проведенное местным отделением одной либеральной партии. Люди слышали о планах развития, но вот какую пользу эти планы принесут и какую роль играет в реализации этих планов местное население, познания весьма расплывчатые.

Без обид?

...Ей богу, не хотел обидеть главу Славянкинского городского поселения Андрея ЮРЧЕНКО, когда при знакомстве с ним признался, что за 16 лет, с момента последнего посещения поселка, видимых изменений замечено не было.

Все те же убитые дороги, унылые лица жителей, обшарпанные дома и строения, тоска и запустение. Правда, кое-какие изменения все-таки бросились в глаза, но ставить их в заслугу главе поселения язык не повернется не только у автора этих строк, но и у самих жителей.

Например, хорошо видно, что в Славянке трепетно чтут героев не только Великой Отечественной войны, но и тех, кто воевал на озере Хасан в 1938 г. Мемориальные знаки и памятники, отреставрированные и ухоженные благодоря простым жителям, видны повсюду...

«Вот видите черную точку на белом листе? Это все ваши познания о тех позитивных переменах, что происходят в Славянке», - обиделся Андрей Борисович. Но мы не стали раздвигать границы своего познания о поселке, поскольку цель нашего столь близкого по морю (40 км) и столь дальнего в объезд (200 км) путешествия другая. Нас интересовало будущее поселения, ежегодно теряющего 200 своих жителей, уезжающих в поисках лучшей доли, здесь промышленность в упадке, а потенциал разбазаривается на составление каких-то понятных только узкому кругу лиц «стратегий» и «планов».

Возьмем, к примеру, то, с чего начали, - «Стратегическое планирование». Уникальность этого проекта глава поселения видит в том, что он, разработав и вынеся на всеобщее обсуждение свою «стратегию», уже вошел в историю как первый глава небольшого поселения с далеко идущими планами.

«Наш проект был уникален чем? Принято думать, что стратегическое планирование возможно только на уровне больших агломераций, типа Владивосток и Находка, а мы предложили, тем более что этого требует и президент, на уровне поселений. Сначала эта тема показалась абсурдной, - признает Андрей Юрченко, - но потом, когда поняли, что мы этим занимаемся глубоко и серьезно, то Абрамов (директор ДВЦЭР) и его Центр придали этому глобальный характер!»

Все прекрасно и, как бы сказал опытный пользователь ПК, «зачет, Андрей Борисович». Вот только есть во всем этом неувязка, и она начинается с реалий, в которых живут поселок, край, да и вся страна. Где на всю эту «стратегическую» красоту взять «золотой запас» - деньги? Ведь только на приведение в порядок здания администрации района и поселения требуется не один десяток миллионов рублей, не говоря уже о многокилометровой прибрежной полосе, «рекреационную ставку» на которую делает администрация поселения.

По словам самого Андрея Борисовича, даже на разработку стратегического плана не было денег! Их пришлось изыскивать. Вот здесь и начинается самое интересное.

Дело в том, что, несмотря на весь российский абсурд в экономике, где ценят только то, что приносит «быстрые деньги», в том числе в инвестиционном хозяйстве, средства можно найти. Славянка - это жемчужина Приморского края, и с этим вряд ли кто поспорит. Вложив в нее рубль, надежда на два, а то и пять целковых отдачи очень велика! Но вот что-то никто из приморских, а тем более российских инвесторов не решился проспонсировать даже генплан поселения, когда денег требовалось всего ничего - 250 тыс. руб.!

На чью мельницу вода?

Как оказалось, стратегию развития Славянского городского поселения помогали разрабатывать не только академики и профессура дальневосточных центров и университетов. Недостающая четверть миллиона нашлась у появившихся, словно чертик из табакерки, американских спонсоров из Агентства международного развития (АМР США), которое к уже имеющейся в бюджете поселения четверти миллиона добавило свою... «четверть». И небольшой даже по приморским меркам поселок ворвался в «элитный клуб» населенных пунктов, к которым приковано внимание не больше не меньше, а самого Госдепа США! А на территории Славянки при финансовой поддержке Агентства международного развития (АМР) в 2008 г. был запущен проект «США - ДВР: муниципальное партнерство». Исполнителем выступает южно-сахалинский офис НПО США «Фонд российско-американского экономического сотрудничества» (ФРАЕК).

Вроде бы все красиво, международное сотрудничество во благо и на благо, обмен опытом, консультации, омары на презентациях там и гребешок с трепангом на сейшене здесь. Но вот как быть с репутацией НПО США ФРАЕК и АМР, которых не раз ловили на работе, далекой от парламентаризма, например, при получении сведений, составляющих порой государственную тайну, где указаны стратегические, правовые и аналитические показатели?

Дабы не быть голословными, приведем цитату из пояснительной записки одной уважаемой российской организации, в которой прямым текстом сказано: «...Анализ проекта «США - ДВР: муниципальное партнерство», а также экспертная оценка показывает, что затребованные специалистами ФРАЕК и АМР США материалы для разработки стратегии развития пгт.Славянка могут быть использованы не в интересах Российской Федерации». Напомним: Агентство международного развития финансируется Госдепом США и курируется соответственно из Вашингтона.

Уже по ходу беседы с Андреем Юрченко невольно возник вопрос: а почему именно Славянка, а не, скажем, Рощино или Чугуевка вызывает столь неподдельный интерес у заокеанских спонсоров «неправительственных инициатив»? На что глава Славянки ушел, сделав вид, что вопроса он не расслышал.

Зато нам (и не только) очевидно, что ответ в географическом положении Славянки и Хасанского района. Парламентариям неправительственных организаций, за плечами которых не только Гарвард и Йель, но и годы учебы и работы в разведывательных структурах США, не дает покоя стык трех границ у самого синего моря, а с ним и огромный потенциал территории района, узкой полоской «спускающейся» к перекрестку в районе реки Туманная. И которая, по планам мировых экономистов, должна стать в ближайшем будущем огромным промышленным и логистическим центром на Тихом океане? Здесь как в той поговорке: кто первый встал, того и тапки!

Кстати, вчерашние выпускники престижных американских вузов, принимая наших стажирующихся чиновников, ненавязчиво к личным данным просят добавить информацию об имеющемся кадровом потенциале сотрудников органов самоуправления, в том числе образование, возраст, опыт работы, способность к обучению и т.д.

Здесь хотелось бы напомнить, что после «анкетирования» чиновников, хлебосольства развитых демократий и «разработок стратегий и планов» в некоторых странах Европы, почему-то граничащих с Россией, было очень неспокойно, а разноцветные революции сотрясали не только площади, но и властные Олимпы.

Если завтра наступит

Однако активность главы поселения Славянки на международном поприще и его работа на ниве трансокеанических связей не мешают ему думать о себе.

За всем этим стратегическим планированием он уже успел «отвести» себе 45 тыс. га районной землицы. По словам сплетников из районной администрации, деньги, на которые произошла эта мега-латифундистская сделка, пришли чуть ли не из Фонда дикой природы, всемирно известного WWF! Бывший начальник районной инспекции «Тигр», похоже, в гробу всех этих тигров видел, но вот земля, на которой живут эти благородные краснокнижные кошки, - тот самый «золотой запас», который не даст Андрею Борисовичу умереть с голоду, когда в октябре этого года он сложит с себя полномочия главы поселения.

Как сам лично считает Андрей Борисович, он подготовил хорошую замену в лице своего заместителя, поскольку (а это уже по мнению краевых и местных экспертов) шансов быть переизбранным у него никаких, и Юрченко это отлично понимает. Об этом говорят все те же опросы и анкетирование местных жителей.

Людям, населяющим этот благодатный район, мало дела до прожектов и пустопорожней российско-американской болтовни провинциального разлива. Простые люди и не слышали о тех значимых проектах, которые пытается реализовать совместно с заокеанскими друзьями местная администрация. Им нужны работа, детские сады и школы, дороги, уют и комфорт. Они согласны для этого остаться, работать и жить на Хасане, в том числе и в Славянке. Вот только делать это они хотят по понятным не только «домовитым» стратегам и их друзьям из яблочного штата Вашингтон, но и им самим правилам.

Ясно и другое: если приморским муниципалитетам не помогут сделать генеральный план развития территории региональные власти, это сделают другие.