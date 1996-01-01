Белорусы приМАЗываются к Хабаровску

В Хабаровском крае могут появиться предприятия по сборке белорусской техники. Готовность к организации сборочных производств на территории российского региона была высказана в ходе визита в Хабаровск первого заместителя министра промышленности Республики Беларусь Ивана ДЕМИДОВИЧА.

Это была вторая встреча заинтересованных лиц правительства Хабаровского края и Белоруссии. Первая произошла в 2008 г. по инициативе хабаровчан, отправившихся в Минск с предложениями об организации в российском регионе белорусских производств. Тогда были даже подписаны протоколы о начале проработки ряда проектов, но дальше многообещающих бумаг дело не двинулось.

На нынешней встрече в Хабаровске с первым заместителем председателя правительства Хабаровского края по экономическим вопросам Геннадием АПАНАСЕНКО Иван Демидович объяснил, что тогда за белорусской техникой стояла длинная очередь покупателей, и освоение рынка российского Дальнего Востока казалось не очень актуальным. Зато кризис, признался белорусский замминистра, отрезвил. Заказчики ушли, оставив забитые склады готовой продукции. Представители министерства экономики пустились по миру в поисках новых покупателей и вспомнили про предложение дальневосточников.

Поэтому Иван Демидович долго ходить вокруг да около не стал: Белоруссия подтверждает интерес к прежним договоренностям и готова к организации на территории края сборочных производств автомобилей «МАЗ», «БелАЗ», трамваев и троллейбусов, тракторов «Беларусь», сельскохозяйственной, лесозаготовительной и бытовой техники, думает над организацией мебельного и металлургического заводов. Естественно, что инициативы были восприняты министрами экономического блока правительства Хабаровского края положительно, хотя, как показалось, и без особого энтузиазма. Белорусам объявили, что их «МАЗ» долго заводился и отстал от российского «КамАЗа», сборка которого в Хабаровске начнется уже в октябре. А в расширение возможных сфер сотрудничества министр промышленности края Виктор ЧУДОВ предложил рассмотреть возможность совместной работы по созданию в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Советской Гавани транспортно-логистических центров.

Как стало понятно из разговора корр. «ЗР» с Геннадием Апанасенко после встречи, прохладная встреча масштабных предложений белорусов связана не столько с их инертным поведением после встречи в 2008 г., сколько с тем, что проекты совместных производств не просчитаны на предмет конкурентоспособности продукции будущих сборочных производств.

На встрече представителя белорусского правительства с мэром Хабаровска Александром СОКОЛОВЫМ, состоявшейся сразу после переговоров с краевыми министрами, выяснилось, что первым проектом может стать совместное российско-белорусское предприятие по производству лифтов. «Хабаровсклифтмаш» уже сегодня собирает подъемные внутридомовые механизмы на основе комплектующих из Могилева и готов к расширению сотрудничества. Понятнее стали и ближайшие планы партнеров в отношении других проектов. С мэром речь шла по большей части об организации в городе складов для осуществления региональных продаж и обслуживания белорусской техники. Создание объявленной массы сборочных производств выглядело уже как более далекая перспектива.