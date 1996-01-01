Нетипичный Восток

В недавнем прошлом на всю страну прогремели названия двух населенных пунктов – карельского Пикалево и приморского поселка Светлогорье. Расположенные в разных концах страны, эти, как и сотни аналогичных городов и поселков по всей России, объединяет еще советский принцип хозяйствования, получивший в современной российской истории неутешительный диагноз – «моногород».

В двух словах это означает, что экономика и бюджет, а с ними градус народного недовольства или, наоборот, уверенности в сегодняшнем и завтрашнем дне, зависят от состояния дел на одном, максимум на двух предприятиях города (села, поселка). Случись что со сбытом, начнись война за собственность, как это было в случае с Лермонтовским ГОКом, и сотни, а порой тысячи людей рискуют остаться без средств к существованию, превратившись в протестную массу, для успокоения, а точнее умиротворения, которой дважды на авансцену выходил самый авторитетный «лекарь» современной России – премьер-министр. В таком приморском моногороде «ДК» побывал в начале марта. Это – Восток-2.

Расположен поселок городского типа (Востокское городское поселение) на севере Красноармейского района. Затерянный в дебрях Уссурийской тайги, он словно провалился на дно гигантской горно-таежной чаши, опоясываемой стремительной рекой, с характерным для тех мест названием – Дальняя, а на языке малочисленных народов – Татиби.

Сегодня население Востока около 5 тыс. человек, что, по словам местных жителей, раза в 1,5-2 меньше, нежели в золотые для металлургов, таежников и рудокопов 70-80-е годы прошлого столетия. Основным видом деятельности остается работа на двух горнорудных предприятиях: Горнорудной компании (ГРК АИР) и ОАО «Приморский горно-обогатительный комбинат» (ГОК). Кроме того, существует небольшой таежный промысел, добыча и переработка древесины, ставка на которые была сделана в последние годы с подачи все тех же металлургов.

…Самый модный зимний женский наряд в Востоке – лыжный костюм. Недорого, тепло и практично. В них на заснеженных улицах поселка можно встретить как барышню, так и более солидную даму. Мужчины такую «форму одежды» не жалуют. «Парадная», говорят они, в свою очередь, отдавая предпочтение пуховикам или дубленкам, ботинкам «прощай молодость» и вязаным шапочкам. Второе, что невозможно не заметить и приятно, по сути, это обилие мамочек с детишками. Поселок поражает своей молодостью. Не раз доводилось видеть картину под названием «Семья на прогулке»: в авангарде подросток, следом мама за руку с мальчиком или девочкой помладше, а еще чуть позади папаша с коляской. Выяснить причины восточного бэби-бума оказалось делом несложным. Фактические хозяева поселка, руководители ГОКа вкладывают немалые средства в социальную сферу, но в первую очередь заботой, и отнюдь не теоретической, окружены мамы. Ушедшей в декрет работнице предприятие выплачивает единовременное пособие 30 тыс. руб. Не забыты и мамочки, не имеющие отношения к металлургам: их «родительский» бонус составляет 10 тыс. Наряду с государственным пособием по уходу за ребенком каждая семья получает дополнительную ежемесячную выплату.

Кроме того, по словам самих местных жителей, комбинат доплачивает местным врачам и учителям солидную прибавку к зарплате.

О том, что экономика, а не политика правят бал в этом приморском закутке, начинаешь убеждаться с самых ворот Востока, где слова на стеле подчеркивают, что Восток – поселок металлургов, и металл здесь играет главную роль в жизни 5 тысяч человек.

Да что там жизнь и будущее Востока! Скрепя сердце в Новопокровке, центре Красноармейского района, признают, что кроме субвенций из краевого бюджета, больше похожих на подаяние, районный кошелек наполняют налоги металлургической и горнорудной компаний Востока. Немножко подкидывают лесорубы да торговля, но это крохи. И при этом никто не ждет манны небесной, а борется с кризисом известными методами: экономией, бережливостью и заботой о людях.

Последняя видна на каждом шагу, и нет надобности в агитках и рекламных проспектах или «программах» сильных мира российского. Случайно или нет, но для жителей поселка центром притяжения, который виден отовсюду, является не здание администрации, госучреждения или офис кормильцев-металлургов, а спортивно-оздоровительный комплекс «Дельфин» – с бассейном, сауной, бильярдными комнатами, игровыми и массажными салонами. Это, пожалуй, главная достопримечательность Востока. Взимаемая плата даже по меркам небогатого поселка исключительно символическая, а содержание такого мегасооружения – дело чести руководства ГРК АИР, которому принадлежит «Дельфин».

К слову, на проходящих краевых мероприятиях, в особенности по зимним видам спорта, Красноармейский муниципальный район всегда в призерах. Костяк районной команды составляют спортсмены Востока.

О том, что ты в моногороде, говорят не только факты присутствия металлургов во всех сферах его социально-культурной жизни, но и проблемы с трудоустройством. Кроме как на комбинате и завязанных на него вспомогательных производствах (транспорт, лесозаготовка, переработка древесины), заняться в поселке нечем. Казалось бы, за околицей тайга, но таежный промысел практически сведен к нулю. Старые охотники и егеря отходят в мир иной, а молодежь занимать их места не спешит. Хлопотное это сегодня дело – охота, с ее лицензиями, оружейным контролем и кучей бумаг да справок. Куда проще открыть магазин, коих в Востоке превеликое множество. Торговля – фактически единственная сфера поселковой жизни, которая напоминает, что ты живешь вроде как в рыночном государстве, где частная собственность священна, а забота о малом предпринимательстве наипервейшая задача государства.

Разнообразием продовольственный и промышленный ряд не отличается, но все необходимое купить можно, и за вполне вменяемые деньги. Ценники немногим отличаются, скажем, от владивостокских. Как признают местные жители, другой бизнес, кроме торговли в Востоке, практически невозможен по причине сложной и дорогостоящей логистики.

Дорога, связывающая поселок с «большой землей», одна, очень сложная, и не только по причине своего горного характера, с многочисленными перевалами, крутыми зигзагами и смертоносными обрывами. Почти 120 км, что связывают Восток с «большой землей» (ближайший населенный пункт – с. Рощино), в нормальном состоянии находятся не более полугода, и то по большей части зимой, когда укатанный лесовозами до состояния бетона снег позволяет передвигаться по ней с максимально допустимой скоростью. В остальное время она представляет собой пыльную гравийку или грязевую «ванну», со всеми вытекающими аварийными и скоростными последствиями.

Говоря о сути вещей поселковой жизни, нельзя не отметить, что в поселке практически отсутствует преступность, свойственная крупным населенным пунктам. И заслуга здесь не только правоохранительных органов. От местных жителей не раз приходилось слышать, что преступность как бы есть: кухонный мордобой, нередко с последствиями в виде 111-й статьи УК (нанесение тяжких телесных повреждений), а бывает и 105-я (убийство), но это все… «кухня». Грабежей, разбоев, квартирных краж «под ключ», когда выносится все, что нажито непосильным трудом, здесь не помнят со времен буйных 90-х гг. Комбинаты, добывающие и перерабатывающие золотовалютный вольфрам, акционировались, выйдя на международный уровень, с соответствующим появлением видеомагнитофонов и японских телевизоров в каждой семье. Не слышал местный люд и про рейдерство. Хотя любому смыслящему в экономике и основах ее безопасности спокойствие вокруг прибыльных горно-металлургических заводах, буквально сидящих на стратегическом сырье, может показаться удивительным. Тем не менее ГОК и ГРК АИР не меняют руководство вот уже два десятка лет.

Для многих наших собеседников даже слово такое было в диковинку, а когда люди узнавали, о чем идет речь, сразу успокаивались: семья Ивана ШЕПЕТЫ, фактического владельца обоих производств, так крепко держит все в своих руках, что заезжие халявщики могут ехать дальше. Здесь им мало что обломится.

…В принципе, поселок, его экономика, люди, жизненные приоритеты и прочее – модель нашего государства в миниатюре, где сырьевая составляющая, вместе с обслуживающим комплексом, превалирует над производством и частной коммерческой инициативой. При этом есть сферы, в том числе и социалка, полностью зависящая от цены: в случае с Россией – на нефть, с Востоком – на металл.

Рухнет завтра стоимость тонны вольфрама и его концентрата на лондонской бирже, и кто его знает, как сложится жизнь поселка, не попавшего в список моногородов и погруженного на самое дно… горно-таежной чаши, на излучине стремительной Татиби.