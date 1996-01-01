Арсеньеву отдали кладбище

Краевые законодатели наконец решили территориальную проблему г. Арсеньева, претендовавшего на расширение границ и "захват" участков земли в соседних Яковлевском и Анучинском районах.

На этих участках находятся арсеньевское кладбище, свалка и знаменитая сопка Обзорная, на которой зимой собираются все любители горнолыжного спорта Приморья. Увы, Арсеньеву отдали только кладбище. Особенно привлекательной для туристов стала Обзорная сейчас, с установкой у подножия горы австрийского подъемника, смонтированного специалистами фирмы "СКАДО" - "Самарские канатные дороги". Уже нынешней зимой Арсеньев ожидает наплыва туристов со всего края. Но гора и участок, где размещается полигон для складирования бытовых отходов, попросту свалка, по-прежнему остались на территории Яковлевского района. Тут яковлевцы встали насмерть и ни пяди земли не уступили. И краевые парламентарии предпочли сохранить традиционные границы района.