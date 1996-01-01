Находка – город настоящего и будущего

Находкинский городской округ в последние годы привлекает особое внимание стремительным развитием промышленного потенциала, экспортной и социальной инфраструктуры. Несмотря на мировой финансовый кризис, это развитие не только не тормозится, но и ускоряется. Серьезным толчком стали государственные проекты, но не только они определяют будущее Находки. Все свидетельствует о том, что в городе создан благоприятный инвестиционный климат, комфортный для бизнеса, а это, пожалуй, главный задел на будущее.

С 2004 года Находкинским городским округом руководит Олег КОЛЯДИН. С его приходом связаны многие позитивные преобразования. Придя во власть из бизнеса, он знает, как увязать проблемы предпринимательства и общества, чтобы преобразовать их в поступательное движение.

– Олег Геннадиевич, прокомментируйте социально-экономические итоги, которыми завершила Находка 2009 год.

– Показатели социально-экономического развития Находкинского городского округа свидетельствуют о позитивном развитии. Вот некоторые из них. Инвестиции в основной капитал в прошлом году выросли по сравнению с 2008 годом в 3,1 раза, составив 50,6 млрд рублей. Объем грузооборота портов достиг 34,7 млн тонн. На наши порты приходится до 70% всего грузооборота Приморского края, в 2010 году эта цифра может вырасти до 90% за счет спецморнефтепорта «Козьмино», который к концу года должен перевалить 15 млн т нефти.

Не менее значимы показатели в социальной сфере. Объем введенного в эксплуатацию нового жилья вырос в 1,2 раза и составил 52,6 тыс. кв. м, это не намного меньше, чем построил за это же время Владивосток. Отрадно, что мы выходим на такие показатели, поскольку пять лет назад эта цифра не превышала 7-8 тыс. кв. м и в основном за счет частной застройки. В этом году планируем построить около 60 тыс. кв. м жилья.

За 2009 год улучшилась ситуация на рынке труда, создано 1,5 тыс. новых рабочих мест, а уровень безработицы не превышает 1,3%, что является самым низким показателем в крае. На 16,4% выросла за год средняя заработная плата, ее уровень достиг 19,2 тыс. рублей.

– Как был исполнен бюджет 2009?

– Доходная часть исполнена в сумме 2 888,3 млн руб. – на 497 млн выше уровня 2008 года. Это, естественно, позволило увеличить и расходы, в том числе на выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы социально-экономического развития. Финансирование этой программы составило 105,7% от намеченного.

– Находку знают как морские ворота страны с ее крупными портами, подразумевающими присутствие крупного капитала. А как здесь развивается малый, средний бизнес, доля которого в среднем в экономике России все еще незначительна.

– Находка стоит на первом месте в крае по числу зарегистрированных предприятий малого бизнеса и объему выполняемых ими работ. Мы готовы принимать у себя любой бизнес и говорим: приходите, но одно условие – регистрируйтесь здесь. Оттока бизнеса в последние годы из города не наблюдается.

– За счет чего удается удержать бизнес на своей территории и какими принципами взаимоотношений с предпринимателями вы руководствуетесь?

– Принципом – не мешать. Еще 20 лет назад, впервые посетив по делам Китай, я спросил у представителя крупной китайской компании, кто у них руководит провинцией Хэйлуцзян? И знаете, что он мне ответил? «Мы знаем руководителя потому, что он нам не мешает вести бизнес на своей территории». Мне это очень запомнилось. У нас, к сожалению, запоминается тот руководитель, который мешает бизнесу.

Другой немаловажный показатель хорошего инвестиционного климата – это плодотворные взаимоотношения на межведомственном уровне. Ведь помимо местного самоуправления существуют такие органы, как прокуратура, милиция, суды, налоговая служба и т.д. И чем продуктивнее работает с ними местная власть, тем стабильнее ситуация в городе. От стабильности зависит инвестиционная привлекательность и скорость развития бизнеса. Бизнес придет, если будет уверен, что здесь никто не отнимет предприятие, безнаказанно не ставит препоны, все играют по одним правилам, а у представителей власти нет понятия – мое предприятие или не мое. Мы заинтересованы в здоровой конкуренции.

– Отвечают ли в свою очередь предприниматели добрым отношением к власти, есть ли встречное движение и в чем оно выражается?

– Сотни малых и крупных предприятий зарекомендовали себя как надежные партнеры муниципальной власти тем, что работают не только на себя, но и активно участвуют в общественной жизни города, оказывают помощь ветеранам, школам и садикам, занимаются подготовкой спортсменов, творческих коллективов, помогают создавать общественно значимые объекты. К примеру, такие, как православный храм. Их много – наше пассажирское автопредприятие «Ориент-Авто-1» активно поддерживает развитие бокса, открыло спортивную секцию. Это и строительные компании «Тина», «Комплекс», прекрасно зарекомендовавшие себя не только на строительстве спецморнефтепорта «Козьмино», но и на возведении социальных объектов. Это компания «Строитель-43», которая занимается отделкой берегов реки Каменка и часть работ делает для города безвозмездно. Могу перечислять долго.

– А идут ли к вам, как к мировому судье, для разрешения спорных ситуаций? И как в этом случае остаться беспристрастным арбитром?

– В споры двух хозяйствующих субъектов глава города вмешиваться не имеет права. Но порой возникают ситуации, когда из-за непонимания или незнания нормативных актов или в случае неправомерных действий определенных служб предприниматель обращается за помощью. Например, когда человек, купив квартиру на первом этаже, чтобы открыть магазин, не желает благоустраивать прилегающую территорию, приходится разъяснять, что это общие правила для всех, а не желание испортить бизнес именно ему.

Кстати, у нас в городе создан и действует Совет директоров крупных предприятий, где руководители совместно с представителями власти обсуждают перспективы развития городского округа, проблемные вопросы. Все пожелания нами рассматриваются и учитываются. Есть достаточно интересные предложения по развитию целых отраслей. Порой они преждевременны, если это связано с серьезными бюджетными расходами. Их приходится откладывать до лучших времен.

– Вместе с тем в Находке есть инвестиционный проект по развитию туристической инфраструктуры на горе Сестра. Частные инвесторы готовы его поддержать, но есть ли проблемы, которые тормозят его запуск?

– У этого проекта, предлагаемого компанией «Строитель-43», руководит которой Сергей ШЕЛУПАЙКО, есть расчеты, научное обоснование, уже подготовлены контракты и закуплена часть оборудования. Часть проекта будет располагаться на земле Партизанского района, поэтому большая роль в его реализации зависит от власти этого района. Мы неоднократно обсуждали этот проект, в том числе с представителями краевых органов власти, от которых зависит главное – выделение земель, и сошлись на том, что проект очень интересен. Я надеюсь, что он состоится, как и целый ряд других, уже готовых проектов, в свое время поддержанных на всех уровнях власти. Один из них – крупнейший в крае спортивный комплекс «Мастер Джим», построенный на частные инвестиции. Благодаря такой поддержке инвестор рискнул, вложил серьезные деньги и, похоже, не прогадал. За три месяца с момента сдачи комплекса в эксплуатацию у него появилось более 700 постоянных клиентов, я – один из них.

– Олег Геннадиевич, как вам дался переход из бизнеса во власть?

– Приходилось перестраиваться. В административной работе есть свои особенности, которых нет в бизнесе, к ним надо просто привыкнуть. А опыт работы в бизнесе неоценим. Я знаю, насколько власть может препятствовать развитию бизнеса и наоборот. Поэтому на месте главы муниципального образования стараюсь придерживаться принципа, некогда продемонстрированного президентом США Джимми КАРТЕРОМ. За четыре года его президентства число миллионеров в Америке выросло в разы, а количество малоимущих снизилось. Придя на должность мэра, я поставил перед собой задачу всячески способствовать повышению благосостояния жителей Находки, создавать более комфортные условия проживания.

– Что вас, как руководителя муниципального образования, сегодня беспокоит?

– Беспокоят некоторые решения на федеральном уровне. Уже несколько лет все органы власти, включая муниципальные, должны в обязательном порядке выставлять госзаказы на конкурсы. Принцип поставить всех в равные условия и снизить затраты из-за недоработок методики проведения тендеров привел к тому, что местные предприятия, дающие работу жителям, выплачивающие здесь налоги, зачастую остаются без заказов. Разработчики закона не учли, что выбирать победителя только по цене – абсолютная ошибка. Сколько угодно примеров по всей стране, когда контракты выигрывают фирмы-однодневки, не имеющие ни штатов, ни активов для выполнения работ, когда в результате государственные деньги уходят в карманы мошенников, которые не выполняют условия контракта. Что может стоять за предложением никому не известной фирмы на 50% снизить стоимость контракта по поставкам продуктов питания в школы? Я расцениваю это как риск получить некачественные продукты питания.

Не надо думать, что цена аукциона берется с потолка. Перед его объявлением оценивается весь перечень работ, составляется смета, ниже которой можно сделать работу, если, например, не платить налоги. Могу привести пример, когда на ремонт крыши поликлиники по результатам аукциона зашла иногородняя фирма, наняла на работу китайцев с туристическими визами, которые вместо замены шифера просто переворачивали старые листы и прибивали их заново.

Подобные законы хоронят определенную часть порядочного малого бизнеса, толкают его на путь ухода от налогов и использование серых схем оплаты. На настоящий день эта проблема не решена, более того, с июня этого года мы должны переходить на схему электронных торгов, когда вообще не будем видеть заявленных участников. Уже есть пример, когда в Санкт-Петербурге на электронных торгах с объявленной стоимостью работ в 7 млн рублей была предложена цена контракта в 1 тыс. рублей. Конечно, это абсурд и торги были признаны не состоявшимися. Но это яркий пример оценки участников только по цене заявки.

Чтобы избежать негативных последствий этого закона мы вынуждены создавать муниципальные автономные учреждения, которые получают муниципальный заказ без аукциона, хотя понимаем, что это шаг назад. Второй путь – работать с антимонопольным комитетом по выявлению таких по сути рейдерских компаний. И третий – максимально усложнять условия контракта. К сожалению, эти меры бьют не только по рейдерам, но и усложняют жизнь нормальным предприятиям.

– Олег Геннадиевич, некоторые руководители, долго проработав в одной должности, начинают думать, что могут принимать решение за всех, не признают критики…

– Руководитель должен уметь оценивать возможности своих подчиненных. Тем, чья планка выше сегодняшнего его положения, я всегда говорю об этом. А критику, если она по делу и конструктивная, я воспринимаю спокойно. Она даже помогает в работе.

– Мы встречаемся с вами в канун празднования 60-й годовщины образования Находки. С каким настроением готовитесь к этой дате?

– В последние несколько лет Находка переживает новый этап развития, который определит будущее города и его жителей на многие годы вперед. Строительство спецморнефтепорта в Козьмино, модернизация существующих портов и планы по созданию новых транспортно-логистических узлов – эти и другие масштабные проекты уже реализуются или только готовятся к воплощению в жизнь. Очевидно, что Находка приобретает статус крупного транспортного и промышленного центра региона.

Развитие экономическое невозможно без развития социального. Забота о жителях, подрастающем поколении, создание комфортных условий проживания – всё это приоритетно для администрации Находки. За последние годы удалось сделать многое, планы на будущее еще более амбициозны. Но все они осуществимы, если с оптимизмом смотреть в завтрашний день, любить свой город и работать для его процветания.

– Спасибо, желаем Находке активного развития и в будущем. А ее жителям – благополучия и крепкого здоровья.