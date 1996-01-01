Русскому – зону

Премьер-министр России Владимир ПУТИН подписал постановление правительства об организации первой на Дальнем Востоке туристско-рекреационной зоны на острове Русский в Приморье.

Как заявила глава Минэкономразвития Эльвира НАБИУЛЛИНА, остров Русский обладает большим потенциалом с точки зрения развития туризма. По ее мнению, туристско-рекреационная зона будет обладать рядом преимуществ, так как она будет обеспечена современной транспортной и энергетической инфраструктурой, которая создается сейчас в рамках подготовки к саммиту АТЭС во Владивостоке. Эксперты оценивают возможности этой зоны по привлечению туристов в размере полумиллиона человек в год.

В течение ближайшего месяца будет подготовлено соглашение между Минэкономразвития России, Приморским краем и Владивостоком по созданию ОЭЗ, а работа по определению границ участков зоны займет до трех месяцев. Для инвесторов на острове Русский будут созданы благоприятные условия, которые останутся неизменными в течение 20 лет.