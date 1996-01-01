Приморский академик будет представлять Россию в АТС

Директор Института биологии моря им. А.В. ЖИРМУНСКОГО Дальневосточного отделения РАН, академик Андрей АДРИАНОВ назначен национальным представителем от России в международную организацию «Азиатско-Тихоокеанска я Сеть по изучению глобальных изменений» (АТС, Asia-Pacific Network for Global Change Research, APN). Об этом РИА PrimaMedia сообщил представитель ДВО РАН. Решение о назначении принято Министерством природных ресурсов и экологии РФ.

АТС, штаб-квартира которой находится в Японии, объединяет 22 страны-участницы. Это Австралия, Бангладеш, Бутан, Вьетнам, Индия, Индонезия, Камбоджа, Китай, Малайзия, Монголия, Лаос, Непал, Новая Зеландия, Пакистан, Республика Корея, Россия, США, Таиланд, Фиджи, Филиппины, Шри-Ланка, Япония. Деятельность этой международной организации направлена на то, чтобы оценить потенциальную уязвимость природных и антропогенных систем на региональном и глобальном уровнях. Организация поддерживает исследования о физических и биологических аспектах изменений в системе Земли с упором на климат, изменения в атмосфере, на суше и в морской среде, использование ресурсов.