www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 69.87 р. 100 JPY: 62.92 р.
EUR: 80.67 р. 10 CNY: 10.18 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Приморский академик будет представлять Россию в АТС

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Директор Института биологии моря им. А.В. ЖИРМУНСКОГО Дальневосточного отделения РАН, академик Андрей АДРИАНОВ назначен национальным представителем от России в международную организацию «Азиатско-Тихоокеанска я Сеть по изучению глобальных изменений» (АТС, Asia-Pacific Network for Global Change Research, APN). Об этом РИА PrimaMedia сообщил представитель ДВО РАН. Решение о назначении принято Министерством природных ресурсов и экологии РФ.

АТС, штаб-квартира которой находится в Японии, объединяет 22 страны-участницы. Это Австралия, Бангладеш, Бутан, Вьетнам, Индия, Индонезия, Камбоджа, Китай, Малайзия, Монголия, Лаос, Непал, Новая Зеландия, Пакистан, Республика Корея, Россия, США, Таиланд, Фиджи, Филиппины, Шри-Ланка, Япония. Деятельность этой международной организации направлена на то, чтобы оценить потенциальную уязвимость природных и антропогенных систем на региональном и глобальном уровнях. Организация поддерживает исследования о физических и биологических аспектах изменений в системе Земли с упором на климат, изменения в атмосфере, на суше и в морской среде, использование ресурсов.

Досье

Институт биологии моря ДВО РАН имеет опыт совместной работы с АТС, научные сотрудники института с учеными из Республики Корея, Китая выполняли совместные проекты по изучению глобальных изменений и увеличению потенциала в регионе. Сотрудники ИБМ выдвинули идею комплексного изучения и анализа экосистем и биоты зон на стыке «река-море» у крупных рек в северо-восточной Азии. В российском секторе были предложены для изучения данные по устьям рек Раздольной и Амура.
Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru