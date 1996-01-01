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Приморский академик будет представлять Россию в АТС
Директор Института биологии моря им. А.В. ЖИРМУНСКОГО Дальневосточного отделения РАН, академик Андрей АДРИАНОВ назначен национальным представителем от России в международную организацию «Азиатско-Тихоокеанска я Сеть по изучению глобальных изменений» (АТС, Asia-Pacific Network for Global Change Research, APN). Об этом РИА PrimaMedia сообщил представитель ДВО РАН. Решение о назначении принято Министерством природных ресурсов и экологии РФ.
АТС, штаб-квартира которой находится в Японии, объединяет 22 страны-участницы. Это Австралия, Бангладеш, Бутан, Вьетнам, Индия, Индонезия, Камбоджа, Китай, Малайзия, Монголия, Лаос, Непал, Новая Зеландия, Пакистан, Республика Корея, Россия, США, Таиланд, Фиджи, Филиппины, Шри-Ланка, Япония. Деятельность этой международной организации направлена на то, чтобы оценить потенциальную уязвимость природных и антропогенных систем на региональном и глобальном уровнях. Организация поддерживает исследования о физических и биологических аспектах изменений в системе Земли с упором на климат, изменения в атмосфере, на суше и в морской среде, использование ресурсов.
ДосьеИнститут биологии моря ДВО РАН имеет опыт совместной работы с АТС, научные сотрудники института с учеными из Республики Корея, Китая выполняли совместные проекты по изучению глобальных изменений и увеличению потенциала в регионе. Сотрудники ИБМ выдвинули идею комплексного изучения и анализа экосистем и биоты зон на стыке «река-море» у крупных рек в северо-восточной Азии. В российском секторе были предложены для изучения данные по устьям рек Раздольной и Амура.
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