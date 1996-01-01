www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.64 р. 100 JPY: 61.58 р.
EUR: 79.77 р. 10 CNY: 10.02 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Повестка для АТЭС

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Экспертный совет при Законодательном Собрании Приморского края обсудил возможный перечень тем на встрече глав государств на саммите АТЭС во Владивостоке в 2012 году, сообщили в пресс-службе ЗС ПК.

Открывая заседание, председатель Заксобрания Виктор Горчаков напомнил, что в июле 2010 года во Владивостоке состоится Тихоокеанский экономический конгресс, на котором будет обсуждаться повестка саммита. Экспертное сообщество должно представить свои идеи.

Наиболее интересными были признаны следующие предложенные девизы встречи глав государств: «Тихий океан как интегрирующий фактор АТР», «Перспективное технологическое развитие стран в энергетике, транспортной сфере, использовании морских ресурсов», «Сохраним и приумножим морские ресурсы на благо будущих поколений», «Развитие человеческого капитала как основа экономического роста» и другие.

Своеобразным символом саммита- 2012 может выступить учебно-парусное судно «Надежда». Сегодня утверждается маршрут годичного кругосветного плавания с посещением всех стран-участников АТЭС.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru