Острова, открытые для партнерства

На масштабное международное мероприятие собралось более 700 участников с российской и корейской стороны – политики, депутаты, бизнесмены, среди которых представители ряда крупнейших южнокорейских корпораций, деятели науки и культуры.

Впервые о проведении в Сеуле столь масштабной презентации губернатор Александр ХОРОШАВИН заявил еще в августе прошлого года. Тогда, находясь с рабочим визитом в Республике Корея, он встретился с президентом ЛИ МЕН БАКОМ. Расширение границ сотрудничества в любой сфере, будь то экономика, бизнес или культура, – такую задачу ставили перед собой политики. Судя по числу участников презентации, уже сейчас можно заявить, что в истории отношений Сахалинской области и Республики Корея начался новый этап.

Презентация станет своего рода стартовой площадкой для реализации новых совместных планов. Вниманию потенциальных инвесторов члены сахалинской делегации представили порядка 15 интересных корейскому бизнесу проектов.

Большой интерес у зарубежных партнеров вызывают шельфовые нефтегазовые проекты, особенно те, которые только начинают реализовываться. Это неудивительно, ведь у них высокий ресурсный потенциал. У Сахалинской области уже сложился многолетний опыт сотрудничества с корейским бизнесом в этой сфере. И это обстоятельство – важный аргумент в формировании новых партнерств. Это подчеркнул вице-президент южнокорейской компании «Когаз» КВОН ЮНГ СИК, напомнив, что их компания в апреле 2009 года закупила первую партию сахалинского сжиженного природного газа, которая пришла в порт всего за 4 дня. Это очень выгодно, потому что срок поставки сократился вдвое по сравнению с другими контрактами. По его словам, «Когаз» будет закупать на Сахалине 1,5 млн тонн СПГ в год – 16 % от всего производимого объема.

– У нас есть серьезные проекты в строительной отрасли, – обозначил возможные направления сотрудничества Александр Хорошавин на пресс-конференции, проходившей в рамках презентации. – Мы наращиваем объемы жилищного строительства, и чтобы снизить его стоимость, хотим развивать индустрию производства стройматериалов. Мне также представляются интересными для сотрудничества проекты в сфере газификации и модернизации энергетики, связанной с частичным ее переводом на газ. По его словам, в частности, планируется дальнейшее строительство в регионе заводов по переработке сахалинского природного газа. Губернатор подчеркнул, что это направление может стать главным «локомотивом» модернизации российского Дальнего Востока в рамках решения задач, поставленных руководством страны.

Сахалинская область – быстроразвивающийся регион с богатыми и разнообразными ресурсами. Это газ, нефть, уголь, морские биоресурсы, лес, сырье для химической и строительной промышленности. По словам губернатора, Сахалин занимает первое место в России по запасам рыбы и морепродуктов, а по запасам нефти и газа – четвертое.

– Мы стремимся к тому, чтобы получать максимальный эффект от использования имеющихся ресурсов, конвертируя их в высококонкурентную продукцию, – подчеркнул Александр Хорошавин. – Экономика региона уверенно наращивает объемы и повышает свою эффективность на протяжении последних 10 лет. За это время валовой региональный продукт мы увеличили в 9 раз, а объемы промышленной продукции – в 3 раза. И мы хотим двигаться вперед! Мы намерены стать одним из ключевых центров сотрудничества России со странами АТР.

Губернатор заявил, что правительство области системно работает над созданием благоприятного инвестиционного климата. В марте 2010 года принят закон о господдержке инвестиционной деятельности на территории региона. Он определяет набор конкретных инструментов: государственные гарантии области, льготы по налогам на прибыль и на имущество, бюджетные инвестиции на создание инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов и еще ряд других преференций.

По мнению корейских предпринимателей, главное впечатление таково: сахалинцы хорошо понимают, как с выгодой использовать свои природные богатства, уникальное географическое положение островов, человеческий потенциал. Это впечатление формировалось и благодаря убедительным выступлениям корейских бизнесменов, уже работающих на Сахалине.

Один из них – ЧАН ДО ИК, руководитель финансового отдела по инвестициям в природные ресурсы компании Korea Investment & Securites Co, Ltd. По его словам, компания, выбирая для инвестирования первый зарубежный проект, остановилась на варианте сотрудничества с ООО «Углегорскуголь». Выбор определили три базовых преимущества. Во-первых, богатый ресурсный потенциал Солнцевского угольного разреза (порядка 600 млн тонн). Во-вторых, географическая близость (расстояние до Сахалина в пять раз короче, чем до Австралии, откуда Южная Корея экспортирует большие объемы угля). И, в-третьих, очень важно, что Сахалинская область накопила богатый опыт сотрудничества с зарубежными инвесторами, а это уже само по себе является гарантией от проблем, связанных с административными барьерами и несовершенством законодательной базы.

Результатами корейские инвесторы удовлетворены. В марте 2008 они стали совладельцами сахалинской компании, а уже по итогам 2009 года достигли плановых показателей по прибыли.

– Никаких рисков по репатриации наших доходов в Республику Корея мы не наблюдали, – особо отметил Чан До Ик. – У нас еще существуют некоторые проблемы с отгрузкой угля с Сахалина, поскольку требует модернизации инфраструктура порта, но эти вопросы уже решаются. Наша компания верит в возможности Сахалинской области.

Нужно отметить еще один важный момент: пожалуй, вторым по популярности после слова «инвестиции» на форуме было слово «инновации». И губернатор, и многие другие докладчики с российской стороны подчеркивали: «Сахалин стремится к тому, чтобы развивать на своей территории глубокую переработку сырья, осваивать новейшие технологии во всех отраслях. Нам это по плечу – мы это уже доказали и в нефтегазовой отрасли, и в строительстве, и в рыбопромышленном комплексе. А сотрудничество с Республикой Корея, которая является одним из признанных мировых лидеров в развитии инновационной экономики, способно придать мощный импульс внедрению высокотехнологичных новинок и в островном регионе».

В ходе дней Сахалина в Сеуле состоялась встреча Александра Хорошавина с премьер-министром Республики Корея ЧУНГ УН ЧАНОМ. Корейский премьер высоко оценил усилия сахалинцев по налаживанию взаимовыгодного сотрудничества и пообещал оказывать содействие всем совместным инициативам. Одним из шагов в этом направлении станет рекомендация корейским банкам открыть на Сахалине отделения, что существенно упростит процесс инвестирования со стороны корейского бизнеса. Было обещано содействие в подготовке презентации корейского бизнеса на Сахалине. Премьер-министр поддержал идею проведения ежегодных бизнес-форумов.

– В нашей работе, как и в любой другой, очень важно доверие, – подчеркивает Александр Хорошавин. – Мы не ставим здесь перед собой какую-то конкретную цель: например, привлечь 2 или 3 миллиарда долларов в сахалинскую экономику. Главная, стратегическая задача нашей презентации – поддержать курс на активное сотрудничество и партнерство, который объявили президенты наших стран Дмитрий МЕДВЕДЕВ и Ли Мен Бак.