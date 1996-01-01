Космический центр в АмГУ

В Амурском государственном университете открыт космический научно-образовательный центр. Экскурсию губернатору Олегу КОЖЕМЯКО провели министр по строительству космодрома «Восточный» правительства области Константин ЧМАРОВ и ректор университета Елена АСТАПОВА.

Образовательный центр создан на средства выигранного АмГУ гранта. Общая сумма – порядка 3 млн рублей – рассчитана на два года. На эти средства оборудованы две специализированные аудитории, рассчитанные на подготовку специалистов космических специальностей. Хотя на месте строительства космодрома «Восточный» идут пока лишь изыскательские работы, в университете приступили к подготовке кадров, которые будут работать на новом космодроме. Преподают ребятам специалисты ведущих предприятий отрасли, которые регулярно приезжают в Благовещенск для решения организационных вопросов по созданию космодрома нового поколения.

Как рассказал заместитель начальника Управления ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» Николай АНДРЕЕВ, побывавший на презентации космического научно-образовательного центра, сегодня в районе будущего строительства завершаются проектно-изыскательские работы. «В этом году генеральный проектировщик уже приступает к так называемой стадии «П» – разработка проектной документации. В первую очередь мы выдаем задание проектантам по линейным объектам: автомобильным и железным дорогам, линиям электропередачи и промышленным площадкам для генерального подрядчика. В начале лета в Углегорске пройдут рекогносцировочные работы по стартовому техническому комплексу космодрома».