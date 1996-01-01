Действовать сообща

В апреле в Хабаровске прошли заседания двух координационных советов Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Дальний Восток и Забайкалье»: по транспорту и транспортной инфраструктуре – под председательством министра транспорта и связи Республики Саха (Якутия) Владимира ЧЛЕНОВА и по промышленности, науке и инновационным технологиям – под руководством зампредседателя правительства Хабаровского края, министра промышленности, транспорта и связи края Виктора ЧУДОВА.

Координационные советы сформированы из представителей исполнительной власти регионов-членов ассоциации, федеральных ведомств, научных учреждений. Помимо организационных вопросов члены координационных советов утвердили планы работы на этот год.

В качестве основной темы совета по транспорту и транспортной инфраструктуре был поставлен вопрос о содействии в организации воздушного сообщения между центрами регионов Дальнего Востока и Байкальского региона, а также внутри регионов на местных воздушных линиях.

Одним из важных вопросов повестки заседания координационного совета по промышленности, науке и инновационным технологиям стал вопрос о формировании Реестра предприятий промышленности субъектов РФ – членов Ассоциации и Регистра выпускаемой на их территории промышленной продукции. По мнению членов совета, это позволит более эффективно развивать межрегиональную и межотраслевую кооперацию в пределах Дальнего Востока и Забайкалья, полнее использовать производственный и инновационный потенциал предприятий.