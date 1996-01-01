В мае год губернаторской службы Вячеслава ШПОРТА. Новому руководителю Хабаровского края пришлось прокладывать свой курс в условиях кризиса. Вячеслав Иванович Шпорт – гость «ДК».

– Вячеслав Иванович, год – это много или мало? Каково ваше ощущение времени?

– Время спрессовано до крайности, нужно было не просто входить в круг губернаторских обязанностей, а каждодневно решать вопросы, которые остро ставил кризис, делать все возможное, чтобы сохранить социальную направленность бюджета и выполнить все обязательства перед жителями края. Кризис серьезно трепал предприятия, и правительству края приходилось самым непосредственным образом участвовать в их судьбе. Cейчас даже не могу сказать, сколько встреч с руководителями компаний, федеральными чиновниками мне пришлось провести. Было ощущение, что толкаем гору. И она поддавалась.

За этот год побывал практически во всех районах края, за исключением самых северных, просто, вылетев в них, можно было застрять на неделю. Я знаю край, со многими районами работал как депутат Госдумы, но сейчас мне важны не общие знания, нужно опуститься до самых глубин проблем. Раньше я смотрел на них с позиции другой должности, говорил «постараемся помочь», напишу «депутатский запрос». И делал это, выходил с инициативами в органы власти. Сейчас – должен сам оперативно принимать решения и оказывать помощь в рамках своих полномочий. Это самое главное, что изменилось для меня, как человека и управленца.

Во многие населенные пункты мы летели с конкретными решениями. К примеру, Солнечный – там градообразующее предприятие – оловянный комбинат. Пригласили с собой в поездку представителей собственника предприятия из Новосибирска, подписали соглашение. В Николаевске-на-Амуре разбирались с делами давно обанкротившегося судостроительного завода. Часть имущественного комплекса выставили на аукцион, и новая компания там уже начинает развивать новое производство.

– Каковы самые большие потери кризисного года? Какой адрес стал для вас самым горячим?

– Конечно же Комсомольск-на-Амуре – главный индустриальный центр края, в котором сосредоточена вся оборонка. Проблемы его предприятий – федерального уровня, решались на уровне председателя Правительства РФ. Но это главные налогоплательщики краевого бюджета и работодатели для тысяч людей. Мы участвовали в решении вопросов, я встречался с министром обороны, его замами, начальниками управлений.

– Такое ощущение, что Комсомольск был как на качелях: то взлетал, ободренный обещанием финансовой поддержки, то замирал от того, что денег не дают.

– Процесс восстановления экономики должен быть обоюдным. Вопрос ведь не только в том, что председатель правительства дал поручение оказать финансовое содействие для оздоровления предприятий. По тому же «Амурметаллу», который в силу рыночных обстоятельств и огромной долговой нагрузки оказался практически банкротом, было подписано соглашение, но чтобы оно заработало, необходимо было выполнить массу условий. Кредиторы предприятия – несколько банков и десятки разных организаций должны были подписать мировое соглашение, отстояв свои интересы. Приходилось вмешиваться, поскольку процесс затягивался – где-то объективно, где-то субъективно. Не уверен, что оздоровление предприятия будет быстрым, но оно началось.

Другая ситуация с Амурским судостроительным заводом. Для него на этот год уже практически решены вопросы по гособоронзаказу и гражданским темам. Мы договорились с министром обороны, что 80% за заказ завод получит в качестве предоплаты в начале года. Деньги уже перечислены. Такого никогда не было. Ведь когда денег нет, но они прописаны – накапливаются долги, предприятие берет кредит, чтобы не остановить производство, потом Минобороны обслуживает тело кредита, а проценты предприятие вынуждено платить из своей прибыли. Возникает много искусственных проблем. Теперь судостроители могут более уверенно выстраивать свою экономику, а мы прогнозировать, сколько налогов перечислит то или иное предприятие.

– В прошлом году правительство края, в определенной степени рискуя, давало гарантии под кредиты ряду крупных компаний края – недропользователям, лесопереработчикам. Они их отработали? Новых проблем не возникло?

– Если говорить о недропользователях, то в Хабаровском крае несколько упали показатели добычи золота – 20 тонн в приведенном эквиваленте (золото-серебро). Но предприятия свои обязательства перед бюджетом выполнили, поскольку росла цена на металл. Общая тенденция – месторождения в крае истощаются, и сейчас отрасль находится в процессе перенастройки. Идет большая организационная и политическая работа. Я встретился со всеми руководителями компаний, мы подписали соглашения о сотрудничестве. Кому-то дали гарантию, чтобы они могли взять кредиты в банках для закупки техники.

Уверен, что уже в ближайшее время в крае выстрелит проект освоения месторождения «Албазино», который ведет «Полиметалл». В Амурске строится мощный ГОК с новейшими технологиями, где будет перерабатываться руда золотодобывающих компаний не только Хабаровского края.

Мы выдали бюджетную гарантию компании «Аркаим», которая строит крупный лесоперерабатывающий комплекс в Ванино. Им необходим кредит для того, чтобы запустить предприятие по глубокой переработке леса на полную мощность. Мы видим, что экономика предприятия положительная, динамика нормальная, там ответственные руководители.

И все же выдача бюджетных гарантий – это единичные случаи. Вы правы, у правительства края есть негативная история подобного сотрудничества. В прошлом году за гарантии предыдущих лет мы были вынуждены выплатить порядка 100 млн рублей бюджетных денег – это гарантия, которая давалась «Дальавиа». Предприятие обанкротилось, и деньги банку пришлось отдавать нам. Сейчас наша задача – вернуть эти деньги в бюджет.

Мы научены этим опытом и очень тщательно считаем риски. Идеология здесь такая – мы находим болевые точки, которые могут негативно сказаться на экономике края, стараемся поставить правильный диагноз и выписать правильные таблетки. Помогать можно только тем, кто сам готов что-то делать и нести ответственность.

– Кризис еще раз показал, что невозможно одновременно работать на развитие всех территорий края – ни средств, ни сил не хватит. Где будут формироваться будущие доходы края, где локализуются основные индустриальные проекты?

– В прошлом году Хабаровскому краю почти на 40% было сокращено финансирование по всем федеральным целевым программам. Мы вынуждены были перераспределить инвестиционные средства краевого бюджета, оставив лишь то, что находится в высокой степени готовности и является приоритетом. Край не снизил темпы работы на строительстве дороги Ванино-Лидога – это объект, от которого зависят перспективы развития не только большой территории края, но и соседних регионов. Когда не хватало собственных средств, мы взяли 600 млн рублей кредита в Правительстве РФ под минимальный процент, но дорогу ведем. Смогли отстоять строительство тунгусского водозабора, хотя в начале года финансирование по нему было сокращено на 50%. Сегодня оно восстановлено в полном объеме.

Это я говорю о сегодняшней концентрации усилий. Если же посмотреть на завтрашний день, то край сохранит индустриальную специализацию. Может быть, через лет двадцать у нас и появится своя нефтяная скважина, но, пока ее нет, на нефтедоллары мы не рассчитываем, а развиваем те точки роста, которые определены в Стратегии и программе развития Хабаровского края. Это Комсомольская агломерация, где сосредоточены высокотехнологичные предприятия оборонного комплекса, металлургия, нефтепереработка. Солнечный – горное направление. Верхнебуреинский топливно-энергетический комплекс – в Чегдомыне компания СУЭК планирует строительство крупной обогатительной фабрики. Добываемый здесь уголь будет идти на экспорт через порты Совгаванской портовой зоны.

Ванино – Совгавань – это промышленно-транспортный узел, который уже развивается, а в перспективе , когда заработает особая портовая зона, получит мощный импульс к росту. Сегодня решаются вопросы увеличения пропускной способности БАМа, чтобы эта магистраль могла обеспечить растущий поток груза. Недавно полпред президента в ДФО Виктор ИШАЕВ совместно с руководством РЖД и представителями крупного бизнеса провел совещание по перспективам увеличения пропускной способности БАМа. Объем грузопотока, заявленного компаниями, около 100 млн тонн в год. Необходимо в упреждающем порядке решить транспортные вопросы.

Для Хабаровского края развитие БАМа важно и для возрождения населенных пунктов, которые после уменьшения грузопотоков начали умирать. Уже сегодня РЖД строит 13 новых станций на БАМе в районе Кузнецовского перевала. В прошлом году вложено более 4 млрд рублей, всего будет инвестировано порядка 60 млрд рублей на строительство тоннеля, разъездов, новых станций. Процесс идет интенсивно.

– Что сегодня можно сказать о Совгаванской ПОЭЗ? Этот камень сдвигается?

– Вопрос решается дольше, чем мы ожидали. Сейчас идет новый виток. Мы подписали соглашение с Минэкономразвития в срок. Тем временем в Правительстве РФ произошли структурные изменения, ликвидировано Агентство по портовым зонам, создано ОАО «Портовые зоны», которое будет управлять зонами. Выстраиваем новые отношения, стыкуем наши предложения. Дело еще в том, что в России аналогов нет, проходим этот путь как первопроходцы. В этом году все оргвопросы должны быть решены. На это выделены деньги и в бюджете РФ, и в бюджете края.

– А инвесторы, под которые создавалась зона, не успели тем временем разбежаться?

– Кто-то разбежался. Но основные инициаторы проекта – ГК «Петропавловск», например, свое участие подтверждают. Мы ведем поиск новых крупных участников, презентовали проект на инвестиционном форуме в Каннах, увидели интерес к нему у иностранных компаний из Сингапура, Кореи.

– Можно напоследок личностный вопрос. Было опасение, что смена элиты, формировавшейся почти 20 лет, будет происходить болезненно. Удалось ли вам сохранить преемственность во власти?

– Я стараюсь, прежде всего, сохранить работающий коллектив и полагаюсь на мудрость руководителей и элиты, как вы говорите. Тем, кто не хочет работать, я предоставляю возможность самим определиться. Ничего не ломаю.

– Говорят, есть идея столицу в Комсомольск-на-Амуре перенести.

– Зачем? Комсомольск и так называют северной столицей края. Звучит нормально. При подборе кадров у меня на первом месте всегда стоит профессионализм. Например, министра экономики я в Хабаровске нашел, три раза беседовали, он упирался, не хотел с научной работы уходить. Министр промышленности приехал из Москвы, бывший хабаровчанин. Ему в помощь назначил производственников, которые знают специфику оборонной отрасли. Для меня это важный вопрос. Да, вице-губернатор у меня с Комсомольского нефтеперерабатывающего завода. Вот и все. Формируется команда не по территориальному, а по профессиональному признаку.