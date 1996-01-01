– Я считаю, что на границах не должно быть каких-либо частных пунктов пропуска – все должно быть в руках государства. Ведь именно поэтому граница и называется государственной. Я прекрасно понимаю, что в тяжелые 90-е годы необходимо было «открывать ворота» в соседние страны, а у государства не было денег. Тогда можно было в качестве временной меры предоставить частным предприятиям возможность содержать пункты пропуска. Как только власть укрепилась, началось нормальное экономическое развитие, вопрос перешел в правильную – государственную плоскость. Я думаю, что бизнесмены, которые вкладывали деньги в пункты пропуска, а это и туристические компании, развивающие свой бизнес, и грузовые компании, занимающиеся перевозом товаров, готовы передать их в государственное владение, но при условии, что с помощью независимой экспертизы будет проведена оценка вложенных в развитие пунктов пропуска средств, и эти деньги будут возвращены.

Сейчас, когда создано Федеральное агентство «Росграница», которое отвечает за пограничную политику, качество работы пунктов пропуска, этот вопрос будет решаться в любом случае. Если не будет найден консенсус, то государство может просто закрывать старые пункты и рядом строить новые. Это неэффективный выход из сложившейся ситуации. Нужно договариваться, но в любом случае настало время, когда пункты пропуска должны быть только государственными.