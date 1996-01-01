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Вписать границу в развитие Дальнего Востока
– Нужно просчитывать затраты на обустройство переходов и соотносить их с инвестиционными проектами, реализующимися в регионе. Если мы ведем речь о развитии региона, то должны открыть зеленый свет проектам, реализация которых даст Дальнему Востоку сильнейший толчок в развитии. Например, речь идет о проекте в порту Восточном, согласно которому перевалка транзитных контейнеров через этот пункт пропуска будет увеличена в разы. Проект разрабатывал ДНИИМФ по заказу Министерства транспорта РФ. В ближайшее время проект будет отправлен на согласование в соответствующие инстанции. В документе представлены этапы развития портов Восточный и Находка до уровня международного портового транспортного узла, который позволит российскому транспортному комплексу интегрироваться в международную систему АТР. По оценке разработчиков, к 2030 году будут востребованы мощности узла «Восточный – Находка» для обслуживания около 128 млн тонн грузов. В соответствии с представленным сценарием развития, за счет федерального бюджета будут реконструированы объекты портовой, транспортной и таможенной инфраструктуры, построены необходимые железнодорожные объекты. На частные средства предполагается строительство объектов, непосредственно связанных с перевалкой и хранением грузов (контейнерные, зерновой и угольный терминалы).
В проект создания транспортного узла «Восточный – Находка» также включено развитие пропускной способности Транссиба и развитие дорог, входящих в международный транспортный коридор «Приморье-1». Предполагается, что потенциальными «якорными» инвесторами будут ОАО «Восточная стивидорная компания», ОАО «РЖД», ОАО «Находкинский морской рыбный порт», ООО «Коммерческий порт Ливадия» и др. При положительном заключении по проекту проектно-изыскательские работы планируется начать уже в этом году. В свете таких проектов тот же пункт пропуска должен органично вписываться в экономику территории, на которой он находится.
Если через ПП проходит основная масса туристов на Китай, то это должен быть переход с кафе, складскими и служебными помещениями. Если это морской пункт пропуска, то численность персонала контролирующих органов должна быть такова, чтобы суда могли оформляться в очень короткие сроки.
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