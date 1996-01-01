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Грязен Амур-батюшка

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На заседании президиума Госсовета по экологии, которое прошло в подмосковном Внуково, губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ заявил о необходимости разработать отдельную государственную программу по защите реки Амур.

Аналогичные федеральные целевые программы «Охрана озера Байкал» и «Национальная программа мер по оздоровлению и реабилитации экосистемы Балтийского моря» уже находятся на рассмотрении в Правительстве РФ.

«Река Амур протекает по территории пяти российских регионов, трех провинций КНР и трех аймаков Монголии. Ни один из этих регионов, естественно, не в силах решить экологические проблемы реки в одиночку. Под давлением Российской Федерации наши китайские соседи разработали 222 проекта по защите Амура на общую сумму $1,9 млрд. Половина этих проектов уже реализуется. К сожалению, у нас подобной программы по реке Амур нет», - рассказал Вячеслав Шпорт.

Пресс-центр правительства Хабаровского края сообщает, что губернатор обратился к Дмитрию МЕДВЕДЕВУ с просьбой отразить тему экологии Амурского бассейна в федеральных программах и, в частности, в ФЦП «Экологическая безопасность России», которую Минприроды РФ подготовит к 2012 году.

Кроме того, губернатор края отметил, что проблемы с разграничением полномочий в области обращения с отходами между федеральными и региональными органами власти серьезно мешают заняться очисткой зон с неблагоприятным экологическим состоянием. «На территории Хабаровского края одна из таких зон попала в пилотный проект - это территория бывшего сернокислотного завода в Комсомольске-на-Амуре. Там соединения бора в подземных водах превышают ПДК в 466 раз. И еще один пример - хвостохранилище Солнечного горно-обогатительного комбината. Мы разработали проектно-сметную документацию по очистке зоны и готовы реализовать проект - это будет стоить около 100 млн рублей, но нет ясности в разделении полномочий и ответственности между федеральным центром, регионом и муниципалитетом. Эту проблему надо решать как можно скорее», - сказал губернатор.

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