Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Подарки на день рождения
Свой день рождения Хабаровск встретил активным восстановлением экономики после проблем кризисного 2009 года.
По прогнозной оценке, приводимой пресс-службой мэрии, итоги пяти месяцев текущего года показывают объем промышленного производства в 25,1 млрд руб., что на 11% больше аналогичных показателей прошлого года.
По данным экономистов администрации Хабаровска, в экономике города повысилась эффективность производства - около 70% предприятий работают с прибылью. По итогам пяти месяцев оборот розничной торговли приблизился к 41 млрд рублей, что в сопоставимой оценке, с поправкой на индекс цен, на 18% больше показателей 2009 года.
В сравнении с прошлым годом, когда финансовый кризис крайне негативно сказался на привлечении инвестиций в экономику города, сегодня объем привлеченных средств в основной капитал предприятий оценивается в сумму 9,8 млрд рублей - на 6% больше показателей пяти месяцев 2009 г. Больше средств запланировано в бюджете города и на программу капиталовложений - около 1 млрд руб. против 836 млн 2009 года. Однако власти надеются довести фактический объем капвложений по итогам года до 2 млрд руб. за счет направления на эти цели дополнительных доходов бюджета.
Даже в очень сложном для экономики прошлом году фактический объем капвложений удалось довести до 1,7 миллиарда рублей. В нынешнем году своей очереди на бюджетные инвестиции ожидают более трехсот объектов строительства и реконструкции, сетевого хозяйства, капремонта дорог и выполнения благоустройства.
Традиционно, в канун Дня города, Хабаровску и хабаровчанам были сделаны подарки в виде ввода в строй социально значимых объектов. В городе открылись новый детский сад, начальная школа, еще один центр по работе с населением, после капремонта ввели в строй поликлинику городской больницы № 1. А холодная весна расщедрилась и подарила хабаровчанам на праздничные дни солнечную погоду.
Новости тематики
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Дальнему Востоку могут продлить сниженный энерготариф до 2028 года
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиции расширяет сеть представительств за рубежом
- Глава государства подписал закон о "дедушкиной оговорке" и продлении льгот для инвесторов в ДФО
- Целевой набор - совместная работа муниципалитетов и вузов
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
Новости раздела
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Дальнему Востоку могут продлить сниженный энерготариф до 2028 года
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- За 7 месяцев текущего года отмечен высокий рост доходов в бюджет Владивостока
- Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиции расширяет сеть представительств за рубежом
- Глава государства подписал закон о "дедушкиной оговорке" и продлении льгот для инвесторов в ДФО
- Целевой набор - совместная работа муниципалитетов и вузов
- Айсен НИКОЛАЕВ, врио главы Республики Саха(Якутия): В запасе нет даже месяца
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Водителей могут лишить водительского удостоверения из-за простых болтов
- Неопознанный самолет вновь внаглую летал у берегов Приморья
- Дарькин устроился на работу в банк супруги
- Из-за купюры с Владивостоком поменяют все российские деньги
- Игорь Пушкарёв написал Илье Лагутенко все, что он о нем реально думает
- Сахалин принимал "золоторукую" молодежь
- В Приморье Морской салон собрал профессионалов
- Миллиарды на красивую дальневосточную жизнь
- В Хабаровском крае вспомнили о проекте строительства автомобильной дороги вдоль БАМа