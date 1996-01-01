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Подарки на день рождения

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Свой день рождения Хабаровск встретил активным восстановлением экономики после проблем кризисного 2009 года.

По прогнозной оценке, приводимой пресс-службой мэрии, итоги пяти месяцев текущего года показывают объем промышленного производства в 25,1 млрд руб., что на 11% больше аналогичных показателей прошлого года.

По данным экономистов администрации Хабаровска, в экономике города повысилась эффективность производства - около 70% предприятий работают с прибылью. По итогам пяти месяцев оборот розничной торговли приблизился к 41 млрд рублей, что в сопоставимой оценке, с поправкой на индекс цен, на 18% больше показателей 2009 года.

В сравнении с прошлым годом, когда финансовый кризис крайне негативно сказался на привлечении инвестиций в экономику города, сегодня объем привлеченных средств в основной капитал предприятий оценивается в сумму 9,8 млрд рублей - на 6% больше показателей пяти месяцев 2009 г. Больше средств запланировано в бюджете города и на программу капиталовложений - около 1 млрд руб. против 836 млн 2009 года. Однако власти надеются довести фактический объем капвложений по итогам года до 2 млрд руб. за счет направления на эти цели дополнительных доходов бюджета.

Даже в очень сложном для экономики прошлом году фактический объем капвложений удалось довести до 1,7 миллиарда рублей. В нынешнем году своей очереди на бюджетные инвестиции ожидают более трехсот объектов строительства и реконструкции, сетевого хозяйства, капремонта дорог и выполнения благоустройства.

Традиционно, в канун Дня города, Хабаровску и хабаровчанам были сделаны подарки в виде ввода в строй социально значимых объектов. В городе открылись новый детский сад, начальная школа, еще один центр по работе с населением, после капремонта ввели в строй поликлинику городской больницы № 1. А холодная весна расщедрилась и подарила хабаровчанам на праздничные дни солнечную погоду.

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