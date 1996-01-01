Две беды - дороги и крыши. Какая хуже?

Как уже сообщал «ЗР», на майском заседании депутаты Владивостока приняли очередные изменения в городской бюджет 2010 года и тут же получили «неуд» от прокурора.

Мэрия предложила снять еще 80 млн рублей со статьи «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во Владивостоке», который обязаны провести по решениям судов. Заместитель прокурора Владивостока Алексей КЛЕЦКИН сообщил, что в прокуратуру поступило 3,5 тысячи жалоб от горожан, большинство связано с неисполнением решений судов по ремонту жилых домов. На сегодня мэрия задолжала жителям города уже 1,6 млрд руб. (в этой сумме долги еще прежних мэров). Только на штрафы за неисполнение судебных решений бюджет города потратил 1,78 млн руб. Довод мэрии и председателя думского комитета - городской бюджет получит более 800 млн руб. из «Фонда содействия реформированию ЖКХ», поэтому деньги на ремонт домов будут. «А дороги портят настроение горожан», - заявил председатель комитета Игорь ЧЕМЕРИС. А крыша течет - не по Конституции, - парировал прокурор. Вот так и делят тришкин кафтан - тут подрезать, а там залатать.