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С корветом утонули надежды единой Кореи
20 мая Международная комиссия по расследованию гибели южнокорейского корвета «Чхонан» сделала окончательные выводы: вина Северной Кореи доказана. Через три дня президент Республики Корея Ли Мён Бака обратился к народу и заявил о намерении передать дело на рассмотрение Совета безопасности ООН.
В комиссию не были включены представители России. Поэтому на прошлой неделе решение направить наших военных принял президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ в ответ на предложение руководства Республики Корея и лично президента страны Ли Мен Бака.
Напомним, что военный корвет «Чхонан» затонул 26 марта в Желтом море, при этом погибли 46 моряков, 58 спаслись. Выводы, сделанные группой международных следователей, говорят о том, что взрыв на южнокорейском корвете был вызван детонацией торпеды.
КНДР, в свою очередь, отрицает все обвинения и угрожает «сильным ударом», если Южная Корея попытается напасть на Север. Однако начиная с 1950 года (Корейской войны), силовые провокации стали спутниками внешней политики северокорейских лидеров, включая Рангунский теракт (1983 г.), взрыв самолета Корейских авиалиний (1987 г.) и другие, и ни разу Северная Корея не признала свое преступление.
ДосьеЮжнокорейский корвет «Чхонан» был расколот и затонул из-за ударной волны, вызванной подводным торпедным взрывом на глубине 6-9 м. Выводы базируются не только на фрагментах взорвавшейся торпеды. Многонациональной комиссией, состоящей из 5 государств, включая США, Австралию, Канаду и Великобританию, взято во внимание, что несколько малых подводных лодок и корабль оставили северокорейскую военно-морскую базу в Желтом море за 2-3 дня до нападения и вернулись в порт через 2-3 дня после нападения. На сегодня Северная Корея располагает флотом из примерно 70 подводных лодок, в состав которых входят 20 подводных лодок класса «Ромео (1800 т), 40 лодок класса Санго (300 т) и 10 сверхмалых подводных лодок, на их вооружении имеются и торпеды прямолинейные, звуко- и самонаводящие.
Как далеко зайдет противостояние на Корейском полуострове? Это не может не волновать приморцев как близких соседей. «Северная Корея должна извиниться перед Республикой Корея и международным сообществом, - публично заявил президент Республики Корея, - и немедленно наказать ответственных за этот инцидент лиц». Тот, кто знает северокорейского лидера, понимает: Ким Чен Ир, скорее, наоборот, усилит бряцанье оружием. Остается уповать на благоразумие южнокорейских политиков.
На прошлой неделе редакцию «ЗР» посетил консул Генконсульства Республики Корея во Владивостоке Кук Чан Хен, чтобы передать результаты работы международных следователей и заявление президента страны. И на вопрос «ЗР», насколько решительно настроено правительство, консул процитировал своего президента: «С настоящего момента северокорейским кораблям не разрешается использование любых маршрутов, проходящих по территории Южной Кореи, которые были ранее разрешены в «Договоренностях о морском транспорте между Южной и Северной Кореями»... Торговля и обмен между Югом и Севером будут приостановлены», - и заверил, что Республика Корея отвечать военным ударом не будет. Однако граница закрыта.
И то хорошо. Но, со слов г-на Кук Чан Хена, приморцам придется на себе ощутить противостояние на Корейском полуострове. Рейс Владивосток - Сеул станет длиннее на 40-50 минут (самолеты летали через воздушное пространство КНДР), паромы и другие суда будут обходить территориальные воды Северной Кореи подальше. А главное - все усилия по достижению мирного объединения двух Корей пошли насмарку. Спустя 60 лет вновь аукнулось эхо Корейской войны, которая началась 25 июня 1950 г.
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