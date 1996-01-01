Приморская экономика берет курс на инновации

Депутаты Законодательного Собрания Приморского края (ЗС ПК) на плановой майской сессии закрепили переход от сырьевой к интеллектуальной экономике и утвердили изменения в программе подготовки к саммиту АТЭС-2012.

А также приняли закон об усилении надзора над детьми, продолжили работу по обеспечению детей-сирот жильем, выделили дополнительные средства на детский отдых, капитальный ремонт домов и строительство школы. Кроме того, обновили закон о землеустройстве и внесли изменения в программу сельхозпроизводства.

Приморская экономика переходит к интеллектуальной

Законодательное собрание Приморья приняло решение о субсидировании затрат по созданию инновационного продукта в рамках малых и средних предприятий края.

- В поддержку инновационного мышления нами разработан и принят закон «Об инновационной деятельности на территории Приморского края»,- прокомментировал председатель ЗС ПК Виктор ГОРЧАКОВ. - Сформирована правовая основа для инновационной деятельности, со стороны регионального бюджета пошла поддержка ключевых узлов «инновационных цепочек».

В соответствии с принятыми поправками малый и средний бизнес, занимаясь инновационным производством, сможет возместить до 90% своих затрат, правда сумма не должна превышать 1 млн руб. в год.

- Особенно важно это для вузовской науки, - считает заместитель председателя комитета по экономической политике и собственности Леонид ПРЕМИНГЕР.

Общий объем финансирования программы с учетом бюджетных средств на 2010 г. составит 193 млн руб.

Депутаты выделили дополнительные средства на детский отдых и капремонт

Бюджет Приморья продолжает расти. Депутаты Законодательного собрания одобрили очередные поправки в закон Приморского края «О краевом бюджете на 2010 год».

- Корректировка нужна по двум причинам. Поступили дополнительные средства из федерального бюджета и увеличились собственные доходы, - объяснил парламентариям первый вице-губернатор края Александр КОСТЕНКО.

Кроме того, специалисты уточнили остатки бюджетных средств 2009 г. Поэтому решено было увеличить финансирование социально значимых статей.

Доходная часть краевого бюджета увеличилась на 1 млрд 627 млн руб. Из них 501 млн руб. - собственные средства, а 1 млрд 126 млн руб. - безвозмездные поступления из федерального бюджета. Федеральные средства предназначены на покупку жилья для ветеранов Великой Отечественной войны, субсидирование сельхозпроизводителей, приобретение медицинского оборудования.

За счет собственных средств краевого бюджета будут профинансированы в том числе следующие направления:

- 330 млн руб. на строительство центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в целях повышения краевого уровня оказания высокотехнологической медицинской помощи;

- 50 млн руб. на строительство школы в селе Шумное Чугуевского района;

- 59,3 млн руб. на реализацию Адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае на 2010 г.;

- 70 млн руб. на субсидии муниципальным образованиям края для организации отдыха детей во время каникул;

- 53,5 млн руб. на реконструкцию здания казармы под общежитие полка патрульно-постовой службы милиции Управления внутренних дел по Приморскому краю для улучшения жилищных условий сотрудников данной службы.

С учетом последних изменений параметры краевого бюджета на 2010 г. составят:

- по доходам - 66 млрд 763 млн руб.;

- по расходам - 90 млрд 478 млн руб.;

- размер дефицита - 23 млрд 714 млн руб.

- Несмотря на кризисные явления, которые еще не до конца преодолены, наш бюджет потихоньку приближается к отметке в 100 млрд руб. и это положительная тенденция, - прокомментировал председатель Комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН.

Депутаты приморского парламента поддержали предложенные изменения в краевой бюджет сразу в трех чтениях.

«Кометы» к саммиту АТЭС

Для саммита АТЭС-2012 понадобятся не только мосты, но и морские суда. В конце 2009 г. соответствующие затраты были внесены в подпрограмму «Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР». На предусмотренные 500 млн руб. нужно приобрести скоростные морские катера типа «Комета» и арендовать круизные лайнеры класса «Принцесс».

Вот только времени осталось совсем немного. Ведь, например, на строительство скоростных судов от момента заказа требуется около двух лет. Да и цена «кусается». На суда с такими скоростными характеристиками и вместимостью, как у «Кометы», она начинается с 12 млн долларов. Тем не менее администрация Приморского края ведет переговоры с судостроителями, и если кто-то из них готов будет уложиться в отведенные сроки и средства, то получит заказ. В противном случае придется закупать готовые катера.

С «Принцессами» тоже нужно торопиться. Договоры на их аренду заключаются за 18 месяцев до события.

Поэтому департамент промышленности и транспорта администрации Приморья, как госзаказчик, предложил разделить средства на две части, сохранив объем финансирования.

- Дабы упростить весь процесс, мы предлагаем строительство или приобретение судов типа «Комета» для перевозки пассажиров выделить в один объект, а аренду «Принцесс» сделать другим мероприятием. Им необходимо будет заняться в ближайшее время - ведь подобные договоры заключаются за 18 месяцев до события, - пояснил директор Департамента промышленности и транспорта администрации Приморья Игорь ХРУЩЕВ.

Депутаты поддержали данную инициативу.

Кроме того, администрация Приморья озаботилась морским фасадом Владивостока и предложила для разработки долгосрочной, на 25-30 лет, концепции использовать частные средства.

- Удалось привлечь 120 млн руб., - сообщил вице-губернатор Владимир БАЛАН.

Вместе с тем, по его словам, работы по реконструкции морского фасада уже ведутся. Гостиница на Корабельной набережной, вызвавшая немало споров, уже строится. В программе развития города, как центра международного сотрудничества, на морской фасад заложено 2,52 млрд руб., из них 2,4 млрд руб. - федеральные средства.

Законодатели усилили надзор над детьми

Депутаты ЗС ПК в окончательном чтении приняли закон «О защите прав ребенка в Приморском крае», бурно и давно обсуждавшийся общественностью. Документ обретет силу через 10 дней после его официального опубликования.

Напомним, в первом чтении закон был принят 25 ноября 2009 г. В законе отражены сразу несколько направлений по поддержке и защите несовершеннолетних. Речь идет о защите ребенка от информации, пропаганды, агитации, наносящих вред его здоровью. Определены места, запрещенные детям для посещения.

Но главное новшество для детей и их родителей - несовершеннолетним закон запрещает находиться в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей или совершеннолетних родственников.

Стоит отметить, что во многих других регионах страны «комендантский час» для детей начинается с 22 часов. За это же время упорно агитировала коллег и депутат ЗС ПК Галина МЕДВЕДЕВА. Однако законодатели поддержали более мягкий вариант, предложенный комитетом по социальной политике и защите прав граждан, позицию которого озвучила депутат Оксана РЫБАЛКО. В Приморье детям до 16 лет разрешается гулять без взрослых с 6 утра до 23 часов.

- Мы решили сделать закон более либеральным, чтобы он начал работать. Позже можно будет и изменить время - это не «священная корова», - прокомментировал закон депутат Анатолий БЕЛЯЕВ.

Закон устанавливает ответственность родителей за соблюдение принятых норм. Впрочем, какое именно наказание последует за нарушение, законодателям еще предстоит утвердить.

- Думаю, что соответствующие поправки в Административный кодекс мы подготовим уже к следующей сессии, то есть через месяц, - пояснил «ЗР» Анатолий Беляев. - Я считаю, что для первого раза можно будет ограничиться предупреждением. А вот за повторное нарушение наказание должно быть серьезным. Например, штраф в размере трех тысяч рублей.

Пока же, до принятия поправок в Административный кодекс, можно будет лишь выявлять нарушителей режима и звонить их родителям.

Дети-сироты получат жилье

Депутаты продолжили работу по обеспечению жильем детей-сирот, достигших совершеннолетия. Они смогут получить или квартиру, или деньги на приобретение жилья.

- Речь идет о возможной альтернативе. За сиротой также остается право получения жилья, которое приобретает и оформляет орган власти, но кроме этого можно будет самому подыскивать варианты. Хочу отметить, что средства будут выделять целевым образом только под конкретную квартиру или дом, - подчеркнул заместитель председателя Законодательного собрания, председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Владимир МАСЛОВСКИЙ.

Причем на другие нужды деньги потратить не удастся.

- Принимая во внимание значительное количество вынесенных определений судов о замене способа исполнения судебных решений, вместо денежной компенсации предоставление жилого помещения в натуре, и возможные злоупотребления в отношении лиц, получивших такую компенсацию, считаем целесообразным закрепление данной нормы в законодательстве Приморского края, - подчеркнула вице-губернатор Любовь ДРОЗДОВА.

По официальным данным, в 2010 г. бюджет Приморского края предоставит средства на приобретение жилья для 595 сирот, в 2011 г. - для 736 детей.

Депутаты обновили и закон о землеустройстве

Приморский парламент упростил порядок оформления прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества. С этой целью сразу в трех чтениях депутаты откорректировали закон «О предельных максимальных ценах работ по проведению территориального землеустройства в Приморском крае».

Напомним, закон устанавливает предельные цены кадастровых работ в отношении земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства на территории Приморского края.

В целом максимальные цены кадастровых работ до 1 марта 2015 г. останутся на ранее зафиксированном уровне. Но теперь эти расценки будут определяться в зависимости от функционального использования земельных участков: садовые участки, индивидуальные гаражи, личные подсобные хозяйства.

- В свою очередь личные подсобные хозяйства были подразделены в законе на две категории, - пояснил председатель комитета Законодательного собрания по продовольственной политике и природопользованию Сергей СИДОРЕНКО. - В сельской местности часто у одного хозяина имеется личный участок возле дома и огород в поле. Расценки на проведение землеустроительных работ на этих участках будут разделены. В целом это вполне разумные и приемлемые цены от одной до трех тысяч рублей.

Так, например, за приусадебный земельный участок владельцу будет необходимо заплатить 2500 руб., за полевой земельный участок - 1500 руб.

Изменилось и название закона, теперь его наименование: «О предельных максимальных ценах кадастровых работ в Приморском крае».