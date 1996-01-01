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Парламентская дипломатия
С 17 по 20 мая состоялся официальный визит делегации Госдумы РФ во главе с Борисом ГРЫЗЛОВЫМ в Китай. В ее составе был председатель ЗС Приморского края Виктор ГОРЧАКОВ.
Подобные мероприятия стали регулярными в межпарламентской работе и проходят поочередно, то в России, то в КНР. Следующее будет в Москве. Не исключено, что после 2012 г. местом проведения может быть избран обновленный Владивосток, заметил Виктор Горчаков.
На заседании российско-китайской парламентской комиссии спикер приморского парламента рассказал, как воплощается в жизнь в нашем регионе согласованная Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ и ХУ Цзиньтао программа российско-китайского сотрудничества до 2018 г. В марте во Владивостоке проездом в Москву побывал заместитель председателя КНР СИ Цзиньпин. В апреле в Харбине были подписаны протоколы о сотрудничестве между губернаторами регионов. В крае уже реализуется ряд проектов, где участвует китайский бизнес: строительство Уссурийской ТЭЦ, автодороги Владивосток - Находка и жилья. Китайцы активно участвуют в создании индустриальных зон в Уссурийске и Михайловском районе.
«Мой доклад был тепло принят, - отметил Виктор Горчаков, - потому что большинство выступающих говорили лишь о планах и перспективах, о том, что хотелось бы, чтобы проекты заработали на территориях. А мое выступление показало, что у нас в Приморье это есть и работает. И китайцы оживились».
Китайская сторона поддержала еще один вопрос, поднятый председателем приморского ЗС, - проблему гармонизации законодательства вблизи границы. Законодательство КНР и РФ значительно отличается, и мы не можем эффективно использовать механизм приграничных связей, поскольку их регулируют разные нормативные документы. А мы заинтересованы, чтобы проекты на границе России в районе Пограничного, а также Хабаровска, Благовещенска и Забайкальска нашли возможность для своей реализации, подчеркнул Виктор Горчаков.
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