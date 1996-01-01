Главный лесник Приморья временно отстранен от должности

Начальник управления лесным хозяйством Приморского края Петр ДИЮК временно отстранен от должности на период служебной проверки, проводимой в связи с публикациями в средствах массовой информации.

Данное решение принял губернатор Сергей ДАРЬКИН на основании Федерального закона «О противодействии коррупции» и Закона Приморского края «О государственной гражданской службе Приморского края», сообщила пресс-служба администрации Приморья.

Скандал разразился после выхода в телеэфир в программе «Специальный корреспондент» сюжета «Темный лес». На видеозаписи, снятой скрытой камерой, Петр Диюк откровенно рассказал о масштабном воровстве леса, которое может привести к катастрофическим для природы последствиям.

«В настоящее время администрацией Приморского края совместно с правоохранительными органами проводится анализ ситуации с незаконными лесозаготовками на территории края, в том числе с целью отправки приморской древесины на экспорт», - сообщила пресс-служба администрации Приморья.

В администрации обратили внимание, что с 1 января 2007 г. вступивший в силу новый Лесной кодекс разделил хозяйственные и контрольные функции. На территории Приморья для реализации хозяйственных функций администрацией края было создано казенное предприятие «Приморское лесохозяйственное объединение», которое решает задачи по охране, защите, воспроизводству лесов Приморского края. «Только совместными усилиями можно обеспечить соблюдение закона в лесной отрасли, пресечь нелегальное лесопользование», - считает губернатор Приморского края Сергей Дарькин.

Между тем, основной лесоруб в кедровниках - казенное предприятие, которое под видом санитарных рубок заготавливает на экспорт деловую древесину. Экологи, ученые и другие специалисты давно бьют тревогу по этому поводу. Так, в январе депутат Законодательного Собрания Приморского края (ЗС ПК) Виктор БЕЛОЗЕРОВ совершил депутатский рейд в Партизанский район со съемочной группой и привез шокирующие кадры воровства леса. 26 января депутаты ЗС ПК обратились к главе края с предложением внести корейский кедр в Красную книгу Приморья. И даже приняли специальное постановление «О мерах по сохранению кедра...», которое передали вице-губернатору Павлу ПОПОВУ, курирующему лесную отрасль.

Но исполнительная власть не поддержала инициативу депутатов и экологов. Их информацию поставили под сомнение. Депутатам удалось добиться лишь создания рабочей группы под председательством академика, директора Биолого-почвенного института ДВО РАН Юрия ЖУРАВЛЕВА, в которую вошли чиновники Управления лесным хозяйством края, дальневосточные ученые, экологи, представители контролирующих структур, а также депутаты Виктор Белозеров и Александр ЕРМОЛАЕВ.

- Ученые подготовили научное обоснование для включения кедра в Красную книгу Приморья с особым регламентом использования. Это никак не задевает интересы добросовестных лесопользователей! - рассказал депутат Александр Ермолаев.

Тем не менее, по его словам, «люди из ведомства Диюка» настояли на поименном голосовании членов рабочей группы, чтобы их покровители увидели, кто «за» кедр, а кто против - персонально. Голоса разделились так: 10 «за» включение кедра в Красную книгу с особым регламентом использования и 4 «против». И все же кедр не был включен в Красную книгу. Браконьеры продолжили его хищническую рубку.

- В Уссурийской тайге надо вводить ЧС, чтобы оградить уникальную экосистему единственного места на планете, где в двухсотлетних кедровниках обитает амурский тигр, от таких чиновников, как Диюк! - заявил заместитель председателя комитета по природопользованию ЗС края Александр Ермолаев. - Но сейчас меня больше волнует вопрос: почему вице-губернатор Павел Попов, курирующий лесную отрасль края, резко поменял свою позицию и вдруг высказался против включения кедра в Красную книгу Приморья на совещании 13 мая?

На этот вопрос пока нет ответа.

- Самое страшное, что уникальное «хлебное дерево» Приморья продается китайцам за копейки. Мы думали, что высокие пошлины на кругляк, введенные в 2009 г., стагнируют лесную отрасль края, но жители Поднебесной нашли лазейку в нашем законодательстве и сейчас, ободрав лишь кору, вывозят лес из края практически без пошлин, - сетует депутат Александр Ермолаев.

Между тем, как признает на кадрах скрытой камеры сам Петр Диюк, кедра осталось всего на год-два такой интенсивной вырубки, какая идет в Приморье.