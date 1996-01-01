www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.97 р. 100 JPY: 56.66 р.
EUR: 73.34 р. 10 CNY: 92.34 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

«Правые» вышли из тени

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Первую самостоятельную политическую акцию - пикет у администрации Приморья - провело в рамках общероссийской акции краевое отделение партии «Правое дело» в поддержку малого и среднего бизнеса.

Следующим шагом лидеры организации видят митинг. А затем «правые» намерены активно включиться в политическую борьбу. Они уже начали готовиться к участию в выборах депутатов Законодательного Собрания Приморского края.

Акция «Правого дела» состоялась 26 мая - в День предпринимателя. Именно этим организаторы объяснили малое число участников - около 20 членов и сторонников партии.

- Наши союзники в это время получали премии в мэрии Владивостока, - пояснил «ЗР» лидер регионального отделения партии «Правое дело» Олег ЕЖОВ. - Но следующим нашим шагом будет уже митинг. И, конечно, партия примет участие в выборах. Мы пропустим избирательную кампанию в муниципальные органы власти этой осенью. Но обязательно выдвинем своих кандидатов в депутаты Законодательного Собрания в следующем году. Переговоры о поддержке наших кандидатов мы уже ведем.

Пикет на центральной площади Владивостока прошел под лозунгами: «Чиновники! Не подставляйте президента!»; «С таким ЕСН мы уйдем в подполье!»; «Бизнес работает для страны - тарифы против»; «Два моста - это еще не весь бизнес края!»

В целом по России акции протеста состоялись в 50 субъектах РФ.

- Если в 90-е мы держали оборону против криминала, то теперь нам приходится держать оборону против чиновников и силовиков, - заявил в своем выступлении член ФПС «Правого дела», бизнесмен Анатолий ЛЕЙРИХ.

Он отметил, что за 20 лет после крушения коммунизма власть так и не поняла, что именно предприниматели, малый и средний бизнес являются основой благосостояния государства. В принятой партией резолюции говорится:

«Партия «Правое дело» считает, что никакая модернизация невозможна без опоры на российского предпринимателя. Никакая модернизация невозможна, если произвольно и значительно повышаются налоги. Никакая модернизация невозможна, если, несмотря на прямые указания Президента РФ МЕДВЕДЕВА, сотни и тысячи предпринимателей продолжают оставаться в СИЗО и в местах заключения. Никакая модернизация невозможна, если предприниматель не может получить доступ к кредиту, в то время как оказывается щедрая поддержка банковскому сектору за счет бюджетных средств. Все предприниматели заинтересованы в том, чтобы в стране действительно были свобода, уважение к собственности и порядок. Мы за то, чтобы помогать, а не мешать тем, кто хочет работать и зарабатывать. Наше дело правое!»

Досье

Политическая партия «Правое дело» объединяет сторонников праволиберальной идеологии, приоритета прав человека, рыночной экономики и политической демократии. Учредительный съезд партии состоялся в Москве 16 ноября 2008 г. 18 февраля 2009 г. партия получила регистрацию в Министерстве юстиции РФ. В состав новой организации вошли представители трех партий: «Союза Правых Сил», «Гражданской силы» и Демократической партии России. У партии 75 региональных отделений, в которых состоит более 62 тыс. человек. Приморское региональное отделение «Правого дела» насчитывает около 2000 членов, из них 900 человек - активисты.
Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru