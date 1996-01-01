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«Правые» вышли из тени
Первую самостоятельную политическую акцию - пикет у администрации Приморья - провело в рамках общероссийской акции краевое отделение партии «Правое дело» в поддержку малого и среднего бизнеса.
Следующим шагом лидеры организации видят митинг. А затем «правые» намерены активно включиться в политическую борьбу. Они уже начали готовиться к участию в выборах депутатов Законодательного Собрания Приморского края.
Акция «Правого дела» состоялась 26 мая - в День предпринимателя. Именно этим организаторы объяснили малое число участников - около 20 членов и сторонников партии.
- Наши союзники в это время получали премии в мэрии Владивостока, - пояснил «ЗР» лидер регионального отделения партии «Правое дело» Олег ЕЖОВ. - Но следующим нашим шагом будет уже митинг. И, конечно, партия примет участие в выборах. Мы пропустим избирательную кампанию в муниципальные органы власти этой осенью. Но обязательно выдвинем своих кандидатов в депутаты Законодательного Собрания в следующем году. Переговоры о поддержке наших кандидатов мы уже ведем.
Пикет на центральной площади Владивостока прошел под лозунгами: «Чиновники! Не подставляйте президента!»; «С таким ЕСН мы уйдем в подполье!»; «Бизнес работает для страны - тарифы против»; «Два моста - это еще не весь бизнес края!»
В целом по России акции протеста состоялись в 50 субъектах РФ.
- Если в 90-е мы держали оборону против криминала, то теперь нам приходится держать оборону против чиновников и силовиков, - заявил в своем выступлении член ФПС «Правого дела», бизнесмен Анатолий ЛЕЙРИХ.
Он отметил, что за 20 лет после крушения коммунизма власть так и не поняла, что именно предприниматели, малый и средний бизнес являются основой благосостояния государства. В принятой партией резолюции говорится:
«Партия «Правое дело» считает, что никакая модернизация невозможна без опоры на российского предпринимателя. Никакая модернизация невозможна, если произвольно и значительно повышаются налоги. Никакая модернизация невозможна, если, несмотря на прямые указания Президента РФ МЕДВЕДЕВА, сотни и тысячи предпринимателей продолжают оставаться в СИЗО и в местах заключения. Никакая модернизация невозможна, если предприниматель не может получить доступ к кредиту, в то время как оказывается щедрая поддержка банковскому сектору за счет бюджетных средств. Все предприниматели заинтересованы в том, чтобы в стране действительно были свобода, уважение к собственности и порядок. Мы за то, чтобы помогать, а не мешать тем, кто хочет работать и зарабатывать. Наше дело правое!»
ДосьеПолитическая партия «Правое дело» объединяет сторонников праволиберальной идеологии, приоритета прав человека, рыночной экономики и политической демократии. Учредительный съезд партии состоялся в Москве 16 ноября 2008 г. 18 февраля 2009 г. партия получила регистрацию в Министерстве юстиции РФ. В состав новой организации вошли представители трех партий: «Союза Правых Сил», «Гражданской силы» и Демократической партии России. У партии 75 региональных отделений, в которых состоит более 62 тыс. человек. Приморское региональное отделение «Правого дела» насчитывает около 2000 членов, из них 900 человек - активисты.
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