Сменился главный коммунист Находки

По собственному желанию с поста руководителя горкома КПРФ Находки ушел Николай ЗАРУБИН. Причина добровольной отставки кроется в уставе компартии. Согласно уставу на посту первого секретаря можно находиться не более двух сроков. В связи с этим накануне на партийной конференции была утверждена новая кандидатура первого секретаря находкинского горкома. Им стал Вячеслав ОЛЕЙНИК. 60-летний Олейник на прошлых выборах главы городского округа набрал 19% голосов избирателей. Новый лидер коммунистов Находки работает начальником района электросетей компании «Находкинская электросеть».