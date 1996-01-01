Противостояние мэра и думы в Кавалерово

Глава Кавалеровского городского поселения Марина КУЗЬМИНА выиграла арбитражный суд у депутатов мунуципального комитета, которые не приняли отчет администрации по исполнению бюджета за 2008 г. Депутаты не обосновали свой отказ принять отчет, как того требует Бюджетный кодекс, поэтому 6 апреля суд удовлетворил иск главы администрации Кавалеровского городского поселения. Наблюдатели объясняют эскалацию конфликта между мэром поселка и думой предстоящими в октябре 2010 г. выборами. Не секрет, что председатель мункома Кавалеровского городского поселения, проигравший на прошлых выборах Марине Кузьминой, снова намерен участвовать в этих выборах, а для этого необходимо подорвать доверие к мэру.