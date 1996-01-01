В гордуме Владивостока новые депутаты

Уже на постоянной основе приняли участие в работе Думы Владивостока депутаты Владимир ЛОБОДА и Александр ПРИХОДЬКО. Их кандидатуры, предложенные председателем Думы Валерием РОЗОВЫМ на майской сессии, были единогласно поддержаны народными избранниками. Депутат Виталий БАБАКОВ, раннее претендовавший на «постоянное» присутствие в Думе, отозвал свое заявление.