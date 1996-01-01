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Выборы уходят в Интернет, где нет наблюдателей и хозяйничают хакеры
На выборах 2011-2012 гг. 10% электората проголосуют через электронные устройства, а впоследствии избиратели и вовсе смогут выразить свою волю через Интернет.
Правда, для этого нужно решить проблему обеспечения анонимности и достоверности голосования, а также обезопасить систему от хакерских атак и незаконного вмешательства. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Леонид ИВЛЕВ во время совещания председателей избиркомов трех федеральных округов во Владивостоке.
Округ на хорошем счету
На самое масштабное в современной истории совещание по избирательным кампаниям в Приморье собрались руководители и члены ЦИК России, представители полпредств РФ в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, федеральных органов, в том числе Федеральной службы государственной статистики, органов государственной власти субъектов РФ, политических партий и ФГУП «ВГТРК».
- Открою вам секрет. Столь представительные совещания мы проводим лишь в тех округах, которые на очень хорошем счету, - сообщил Леонид Ивлев.
Участники обсудили новинки избирательного законодательства. По инициативе президента России приняты новые законы. Избиркомы должны их применять, правильно использовать в своей практике. Есть и законопроекты, которые еще только предстоит утвердить. Например, для обеспечения в регионах равенства парламентских партий при освещении их деятельности на государственных телекомпаниях.
«В избиркомах и проходимцы, и драчуны»
Работа в этом году предстоит большая. Тем более что в 2010 г. начинается смена составов территориальных избирательных комиссий в связи с окончанием срока их полномочий.
- В их составе есть и проходимцы, и драчуны. От таких надо избавляться. Нужно внимательно подходить к подбору членов избирательных комиссий, - напутствовал Леонид Ивлев.
Осенью в России пройдут 8 тыс. 800 избирательных кампаний, это почти на 2,5 тыс. больше, чем в марте этого года. Они затронут 40 млн избирателей.
Вначале выборы, а перепись - потом
Но главная забота ЦИК - выборы в Госдуму, которые состоятся в 2011 г. и по времени совпадут с проведением Всероссийской переписи населения. Подготовка к ним фактически началась.
- Выборы пройдут в единый день голосования 10 октября, а уже с 14 по 25 октября будет проходить перепись. Во многих регионах в этих процедурах могут участвовать одни и те же люди. Соответственно, мы должны развести и по кадровому составу, и по содержанию, чтобы не допустить нарушений избирательного процесса и тем более процесса переписи населения, - пояснил заместитель главы ЦИК.
Особое внимание при подготовке к выборам будет уделено техническому переоснащению. Предполагается постепенное внедрение современных электронных устройств для голосования.
Голосовать будем кликом
Власти готовятся перенести выборы в Интернет.
- Работа техники должна быть доступной и понятной каждому избирателю, - подчеркнул Леонид Ивлев. - Я пока не могу сказать, во сколько обойдется реализация предлагаемой нами программы, это дело правительства. Но примерно 10% избирательных участков на федеральных выборах 2011 г. уже будут полностью оснащены электронными системами для тайного голосования.
Электронные системы будут двух типов. Один - с сенсорным экраном, на котором каждый кандидат будет зафиксирован под определенным номером. Избиратель должен будет лишь выбрать нужную цифру и затем подтвердить свой выбор. Эта система во многом напоминает уже существующие терминалы по проведению электронных платежей. Второй тип устройств будет работать по принципу сканера. Избиратель получит на руки бумажный бюллетень и как обычно поставит «галочку» напротив выбранного кандидата. Электронное устройство сканирует с бумажного носителя всю информацию и тут же передаст ее в автоматизированную систему голосования.
Электроника поможет узнать итоги выборов сразу по окончании голосования, убеждены инициаторы проекта. В последующем Россия может перейти на голосование по сети Интернет и такие эксперименты уже проводились, сообщил Леонид Ивлев.
Гладко было на бумаге...
Правда, есть немало «подводных камней». Все больше избирателей сомневаются в честности даже существующей «бумажной» избирательной системы, а уж электронике доверия еще меньше, что может негативно сказаться на явке. Кроме того, по законодательству голосование должно быть тайным, а любой компьютер, с которого получена информация, легко вычислить.
Да и хакеры не дремлют. Даже во время экспериментов, когда использовали Интернет для опросов населения, специалисты зафиксировали сотни тысяч хакерских атак. Любопытно, что их львиная доля была предпринята из Австралии, сообщил Леонид Ивлев.
Ну и, возможно, главное. Сейчас за подсчетом голосов на бумаге следят многочисленные независимые наблюдатели. А вот кто и как будет отслеживать правильность работы электроники, пока не ясно. Есть, конечно, системные администраторы при избирательных комиссиях. И, вероятно, они, для обеспечения работы системы, будут иметь к ней полный доступ и смогут легким движением компьютерной «мышки» вмешаться. Но ведь эти «сисадмины» полностью зависят от действующей местной власти. А значит, ни о какой объективности и речи быть не может. Нельзя исключать и злой умысел.
В общем, результаты голосования действительно могут оказаться полностью виртуальными.
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