Коммунисты возвращаются во власть?

КПРФ возвращает былое влияние и значительно усилит свои позиции на ближайших выборах. Во всяком случае, об этом заявили высокопоставленные коммунисты, проводившие в конце прошлой недели во Владивостоке семинар для местных соратников.

Коммунистическая партия готовит мощное наступлению на предстоящих выборах в Госдуму и Законодательное Собрание Приморского края. На прошлой неделе Приморье посетили шестеро видных коммунистов, представляющих верхушку партии. Они поделились опытом, в том числе и по проведению протестных действий, видением сегодняшней ситуации.

- КПРФ укрепляет свои позиции. Об этом говорят несколько показателей. Значительно выросло число участников наших акций. На последних выборах в сравнении с предыдущими за нашу партию проголосовали значительно больше избирателей, - заявил на пресс-конференции во Владивостоке депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ по идеологии Дмитрий НОВИКОВ. - Так, например, в законодательных собраниях регионов наша партия по итогам последних выборов увеличила свое представительство с 384 депутатов до 401. В 27 субъектах более трети состава - наши сторонники.

Коммунисты не намерены останавливаться и планируют продолжить наступление на ближайших выборах. В том числе и в Приморском крае.

- Мы намерены резко увеличить представительство КПРФ в Законодательном Собрании. Надеемся, что в полтора-два раза больше проведем по партийным спискам. И главное - резко усилим работу с одномандатниками. Мы впервые будем выставлять своих кандидатов по всем 20 одномандатным округам, - раскрыл "ЗР" планы регионального руководства КПРФ депутат ЗС края Владимир БЕСПАЛОВ. - У нас есть лидеры, которые выросли на местах в районах и имеют все шансы на победу. Например, вот рядом со мной - Александр ТЕРЕБИЛОВ, который на последних выборах в Дальнегорскую городскую думу собрал 94% голосов. Думаю, он пойдет в ЗС ПК и имеет очень хорошие шансы на победу. В Фокино на выборах в прошлом году "Единая Россия" получила лишь три мандата, а коммунисты - восемь! И депутаты поддерживают все действия главы - коммуниста Владимира БОЧАРОВА.

Коммунисты уверены, что у их партии есть все шансы на возвращение во власть.

- Наши законопроекты, предлагаемые на федеральном и региональном уровне, находят все большее понимание у избирателей, - объясняет усиление позиции коммунистов Владимир Беспалов. - Например, мы предлагаем введение прогрессивной шкалы налогообложения. Многие россияне согласны с нашей позицией, что можно вообще освободить от подоходного налога тех, кто получает 10 тыс. руб. в месяц и меньше. И наоборот - увеличить нагрузку на тех, кто имеет ежемесячно 100 тыс. руб. и больше. Нынешняя власть уменьшает льготы, а мы выступаем за их расширение и возврат к предоставлению в натуральном виде. Многие избиратели разделяют наш подход.

В общем, коммунисты рассчитывают на реванш. Но стоит напомнить, что на прошлых выборах в 2006 г. приморские коммунисты получили всего 12% голосов избирателей, а по Владивостоку - менее 10%. Для осуществления своих планов им нужно увеличить свою популярность до 24-28%. Предварительные списки своих кандидатов коммунисты уже составили.

Досье Выборы в Законодательное Собрание Приморского края и в Госдуму состоятся во второе воскресенье октября 2011 г. Ранее депутатов избирали на четыре года. Но затем срок их полномочий увеличили. И на последних выборах в 2006 г. они избирались уже на пятилетний срок, то есть до 2011 г., пояснила "ЗР" член крайизбиркома Лариса ОРЛОВА.

Любопытная деталь - следующие выборы будет готовить один состав избирательной комиссии, а проводить - другой. Полномочия нынешнего состава крайизбиркома Приморья истекают в августе 2011 г. Так что действующая комиссия лишь в срок до 1 мая 2011 г. сформирует избирательные округа и в июле объявит дату выборов. А сами выборы будет проводить новый состав крайизбиркома.

В приморском парламенте 40 мест. Из них 20 заполняются по итогам выборов по партийным спискам, и еще 20 - по результатам голосования по одномандатным округам.