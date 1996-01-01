Программа приватизации утверждена

Дума города Владивостока утвердила условия приватизации муниципального имущества во Владивостоке на 2010 год. Председатель комитета Марина ЛОМАКИНА напомнила, что при рассмотрении проекта у депутатов возникли вопросы по оценочной стоимости 8 объектов, экспертиза по которым была проведена более полугода назад. Поэтому была проведена еще одна оценка этих объектов. По словам Марины Ломакиной, полученные результаты значительно расходятся с первоначальной оценкой. В связи с этим она предложила внести изменения в проект и изменить условия приватизации по 8 объектам с учетом новой оценки. Депутаты поддержали ее и утвердили программу по 60 объектам, которые приватизируются субъектами малого и среднего предпринимательства с правом преимущественного выкупа. Кроме того, дума утвердила отчет администрации о выполнении Программы приватизации муниципального имущества Владивостока в 2009 г. В прошлом году был приватизирован 41 объект, три из них - субъектами малого и среднего предпринимательства с преимущественным правом выкупа.