Виктор Мясник вернулся в энергетику

Виктор МЯСНИК, руливший в течение 7 лет большой энергетикой Дальнего Востока, вернулся в Приморье в должности вице-губернатора Приморья и будет курировать энергетику и спорт.

Напомним, что в сентябре 2008 г. после ухода с поста генерального директора ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" Виктор Чеславович одно время работал первым заместителем гендиректора ФГУ "Дальневосточная дирекция Росстроя".