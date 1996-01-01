Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
АТЭС - 2012: Большая экскурсия
Заседание Совета председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов при Законодательном Собрании Приморского края 13 мая состоялось во Владивостоке. Более 50 представителей городских округов и муниципальных образований смогли лично убедиться в масштабности развернувшегося строительства.
Они вынуждены были согласиться, что приморский бюджет не напрасно расходует собственные средства на объекты саммита АТЭС.
- В этом году Владивосток отмечает 150-летие. Здесь развернулось строительство объектов саммита АТЭС. И нам, конечно, интересно, как это реализуется, - отметил спикер приморского парламента, председатель Совета председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов Виктор ГОРЧАКОВ.
Участники совещания проехали по строительным площадкам. Они побывали на мысе Бурный, где уже ведется строительство пятизвездочной гостиницы. Осмотрели Корабельную набережную, где поднимется ввысь отель бизнес-класса. Полюбовались видом на опоры вантового моста через бухту Золотой Рог с проспекта Красоты.
- О строительстве этих объектов я слышал много, а увидел впервые, - сказал председатель Думы Уссурийского городского округа Николай РУДЬ. - Объемы, которые уже удалось освоить, действительно впечатляют!
- То, что мы увидели, это колоссально, - поддержал коллегу заместитель председателя Думы Лесозаводского городского округа Евгений СИДОРЕНКО. - Это то, что Владивостоку и всему Приморскому краю необходимо. Финансовые средства, которые сегодня вкладываются в строительство, безусловно, окупятся за счет привлечения инвестиций со стороны зарубежных партнеров, это очевидно. Впервые Москва и федеральные структуры развернули такие денежные потоки на Приморье, нельзя было бы не использовать этот шанс. Поэтому, конечно, необходимо вкладывать и краевые деньги в это строительство на условиях софинансирования!
Руководители представительных органов власти не только увидели объекты собственными глазами, но и получили отчет о том, как расходуются средства на объектах саммита АТЭС.
- Три триллиона рублей, которые планируется выделить нашему краю в рамках развития Дальнего Востока, пойдут на благо всех муниципальных образований, - заверил собравшихся представителей районов Приморья вице-губернатор Владимир БАЛАН. - Районы края свяжут крупными транспортными артериями. Будут построены объекты большой энергетики в Уссурийске, Артеме, Находке. Станет возможной газификация сел и городов. Создаются новые необходимые краю отрасли.
Всего запланировано 65 мероприятий, 48 из них - объекты строительства. Общий объем средств, который планируется затратить на различные проекты, - 553 млрд руб., сообщил вице-губернатор. Среди них масштабный объект - газопровод Сахалин-Хабаровск-Владивосток, его стоимость - 248 млрд руб. внебюджетных средств. На объекты собственно АТЭС - около 230 млрд руб.
- По всем объектам утверждены рабочие графики. Они строго соблюдаются, - подчеркнул Владимир Балан. - Мобилизация людских и материальных ресурсов позволяет нам не сомневаться, что мы успеем в срок.
Спикер приморского парламента Виктор Горчаков отметил, что жителям края необходимо знать, как столица Приморья выстраивает отношения с краевым и федеральным бюджетами, поэтому очень важно донести до коллег-депутатов этапы этой работы и созданную нормотворческую базу.
Эту задачу выполнил председатель Думы Владивостока Валерий РОЗОВ, рассказав, как депутаты краевого центра сумели принять два документа, основополагающих для жизни и развития города. Лишь нынешний состав думы сумел утвердить Генплан Владивостока, без которого невозможна осмысленная застройка города. Кроме того, действующие депутаты приняли правила землепользования, которые чрезвычайно важны для переселения людей, чье жилье оказалось в зоне строительства, для оформления участков, отведенных под застройку...
- Саммит-2012 - это достояние всего Дальнего Востока. Он позволяет решать вопросы в масштабе всего региона, - заявил председатель думы Валерий РОЗОВ.
О муниципальной составляющей программы подготовки к саммиту АТЭС рассказал глава исполнительной ветви власти Владивостока.
- Муниципальная программа развития Владивостока органично дополняет и вливается в федеральную и краевую части большого проекта по развитию города Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР, - заверил глава администрации Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ.
В задачи властей краевой столицы входят ремонт дорог, строительство инфраструктурных объектов, в том числе на территории нового жилого района "Снеговая падь", создание морского фасада города.
- Средства, привлеченные в строительство объектов форума, работают на весь край. Причем деньги на АТЭС, вложенные в инфраструктуру Владивостока, составляют лишь малую часть общих вложений в край. Остальные средства будут вложены в строительство нефте- и газопроводов, заводов по переработке нефти и сжижению газа, обеспечат газификацию районов края, их транспортную инфраструктуру, модернизацию энергетики, реконструкцию муниципальных ТЭЦ, создание судостроительных верфей. Будут созданы сотни рабочих мест в Находке, Уссурийске, Партизанске. Мысль о том, что край ничего не получает от реализации этих проектов, глубоко ошибочна. При этом Законодательное собрание не снимает с себя обязанности серьезно относиться к обращениям и просьбам с территорий, от коллег из районов, городов и сел о поддержке программ развития, других инициатив, - подвел итог совещанию Виктор Горчаков.
Новости тематики
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
Новости раздела
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Возраст выхода женщин на пенсию могут снизить до 60 лет
- "Луч" вернул историческое название
- Провал резидентов
- Раджин поворачивается передом к Приморью
- Американские аналитики прогнозируют рост цены на нефть до $150 за баррель