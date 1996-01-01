АТЭС - 2012: Большая экскурсия

Заседание Совета председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов при Законодательном Собрании Приморского края 13 мая состоялось во Владивостоке. Более 50 представителей городских округов и муниципальных образований смогли лично убедиться в масштабности развернувшегося строительства.

Они вынуждены были согласиться, что приморский бюджет не напрасно расходует собственные средства на объекты саммита АТЭС.

- В этом году Владивосток отмечает 150-летие. Здесь развернулось строительство объектов саммита АТЭС. И нам, конечно, интересно, как это реализуется, - отметил спикер приморского парламента, председатель Совета председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов Виктор ГОРЧАКОВ.

Участники совещания проехали по строительным площадкам. Они побывали на мысе Бурный, где уже ведется строительство пятизвездочной гостиницы. Осмотрели Корабельную набережную, где поднимется ввысь отель бизнес-класса. Полюбовались видом на опоры вантового моста через бухту Золотой Рог с проспекта Красоты.

- О строительстве этих объектов я слышал много, а увидел впервые, - сказал председатель Думы Уссурийского городского округа Николай РУДЬ. - Объемы, которые уже удалось освоить, действительно впечатляют!

- То, что мы увидели, это колоссально, - поддержал коллегу заместитель председателя Думы Лесозаводского городского округа Евгений СИДОРЕНКО. - Это то, что Владивостоку и всему Приморскому краю необходимо. Финансовые средства, которые сегодня вкладываются в строительство, безусловно, окупятся за счет привлечения инвестиций со стороны зарубежных партнеров, это очевидно. Впервые Москва и федеральные структуры развернули такие денежные потоки на Приморье, нельзя было бы не использовать этот шанс. Поэтому, конечно, необходимо вкладывать и краевые деньги в это строительство на условиях софинансирования!

Руководители представительных органов власти не только увидели объекты собственными глазами, но и получили отчет о том, как расходуются средства на объектах саммита АТЭС.

- Три триллиона рублей, которые планируется выделить нашему краю в рамках развития Дальнего Востока, пойдут на благо всех муниципальных образований, - заверил собравшихся представителей районов Приморья вице-губернатор Владимир БАЛАН. - Районы края свяжут крупными транспортными артериями. Будут построены объекты большой энергетики в Уссурийске, Артеме, Находке. Станет возможной газификация сел и городов. Создаются новые необходимые краю отрасли.

Всего запланировано 65 мероприятий, 48 из них - объекты строительства. Общий объем средств, который планируется затратить на различные проекты, - 553 млрд руб., сообщил вице-губернатор. Среди них масштабный объект - газопровод Сахалин-Хабаровск-Владивосток, его стоимость - 248 млрд руб. внебюджетных средств. На объекты собственно АТЭС - около 230 млрд руб.

- По всем объектам утверждены рабочие графики. Они строго соблюдаются, - подчеркнул Владимир Балан. - Мобилизация людских и материальных ресурсов позволяет нам не сомневаться, что мы успеем в срок.

Спикер приморского парламента Виктор Горчаков отметил, что жителям края необходимо знать, как столица Приморья выстраивает отношения с краевым и федеральным бюджетами, поэтому очень важно донести до коллег-депутатов этапы этой работы и созданную нормотворческую базу.

Эту задачу выполнил председатель Думы Владивостока Валерий РОЗОВ, рассказав, как депутаты краевого центра сумели принять два документа, основополагающих для жизни и развития города. Лишь нынешний состав думы сумел утвердить Генплан Владивостока, без которого невозможна осмысленная застройка города. Кроме того, действующие депутаты приняли правила землепользования, которые чрезвычайно важны для переселения людей, чье жилье оказалось в зоне строительства, для оформления участков, отведенных под застройку...

- Саммит-2012 - это достояние всего Дальнего Востока. Он позволяет решать вопросы в масштабе всего региона, - заявил председатель думы Валерий РОЗОВ.

О муниципальной составляющей программы подготовки к саммиту АТЭС рассказал глава исполнительной ветви власти Владивостока.

- Муниципальная программа развития Владивостока органично дополняет и вливается в федеральную и краевую части большого проекта по развитию города Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР, - заверил глава администрации Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ.

В задачи властей краевой столицы входят ремонт дорог, строительство инфраструктурных объектов, в том числе на территории нового жилого района "Снеговая падь", создание морского фасада города.

- Средства, привлеченные в строительство объектов форума, работают на весь край. Причем деньги на АТЭС, вложенные в инфраструктуру Владивостока, составляют лишь малую часть общих вложений в край. Остальные средства будут вложены в строительство нефте- и газопроводов, заводов по переработке нефти и сжижению газа, обеспечат газификацию районов края, их транспортную инфраструктуру, модернизацию энергетики, реконструкцию муниципальных ТЭЦ, создание судостроительных верфей. Будут созданы сотни рабочих мест в Находке, Уссурийске, Партизанске. Мысль о том, что край ничего не получает от реализации этих проектов, глубоко ошибочна. При этом Законодательное собрание не снимает с себя обязанности серьезно относиться к обращениям и просьбам с территорий, от коллег из районов, городов и сел о поддержке программ развития, других инициатив, - подвел итог совещанию Виктор Горчаков.