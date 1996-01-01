Амурский "офф-шор"

В соответствии с Федеральным законом № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления" в Хабаровске до 2009 года должно быть продано 290 тысяч квадратных метров городского имущества. В том числе сеть магазинов "Ветеран", муниципальные торговые комплексы, другие объекты, которые сейчас дают городской казне до 200 млн рублей в год.

Лишаться такого доходного куска мэрия, естественно, не хочет. Эти комплексы - ее законнорожденное дитя, в которое вложены расчет, любовь. Они позволяют властям краевого центра проявлять непоказушную заботу о людях. Для малоимущих же - это возможность в специализированных отделах покупать недорогие продукты и товары. Для многоимущих, то бишь предпринимателей малой и средней руки, - обеспечение стабильности их бизнеса. Перед лицом грядущей обязательной приватизации и власти, и бизнес всерьез обеспокоились своим будущим. Мэрия, например, давно не надеется на сколько-нибудь серьезные бюджетные субвенции по целому ряду бюджетных статей. В частности, федеральный и краевой бюджеты не выполняют свои обязательства перед предприятиями ЖКХ Хабаровска. С 1993 года они не компенсировали им выпадающие доходы за предоставление населению льгот и субсидий на 893 млн рублей. В отрасли сложилось крайне тяжелое финансово-экономическое положение, не хватает средств на текущий и капитальный ремонты муниципального жилищного фонда, модернизацию лифтового хозяйства.

Ситуация усугубляется и в связи с постоянным ростом тарифов на тепловую и электрическую энергию, топливо, сырье и материалы. По этой причине и в ЖКХ вынуждены повышать тарифы на свои услуги. Только с апреля этого года они увеличились для населения при оплате за содержание и ремонт жилья в среднем на 23%. Чтобы амортизировать такой скачок, нужны дополнительные меры по социальной поддержке малоимущих категорий граждан. А деньги на это можно взять только из собственных доходов. Приватизация городской недвижимости может лишить власть этого источника дохода.

Со своей стороны, предприниматели участвовали в создании торговых муниципальных комплексов, вкладывали деньги в ходе строительства, несут затраты на их содержание. Одномоментная продажа комплексов в чужие руки обернется для них безусловным проигрышем. Новый хозяин может не только изменить условия аренды, но и попросту выселить неугодную ему компанию. В № 8 спецвыпуска газеты "ЗР" в Хабаровске" предприниматель Андрей ЛОГУНОВ заявил, что "закон о приватизации не учитывает интересов представителей малого бизнеса, арендующих государственное и муниципальное имущество". По его словам, власти, увеличив стоимость муниципального имущества руками предпринимателей, "теперь продают его без ложной скромности". В частности, подчеркнул предприниматель, согласно недавнему постановлению городской думы в декабре на торгах будут проданы 49 муниципальных помещений.

Однако, как оказалось, мэрия не собирается продавать все и огульно. В ее недрах появилось довольно смелое постановление мэра Александра СОКОЛОВА о создании муниципального унитарного предприятия "Центр инновационных технологий г. Хабаровска". Это управляющая компания, которой будет передано муниципальное имущество. Принятое решение позволяет вывести его из-под крыла мэрии и в то же время сохранить в своем оперативном ведении, выполнить данные арендаторам гарантии, получить стабильный доход в городской бюджет.

Говорят, хабаровская идея настолько понравилась коллегам из других муниципалитетов, что поучиться уму-разуму приехали даже из Еврейской автономии.