Публичные цифры бюджета Владивостока

6 мая во Владивостоке состоялись публичные слушания по исполнению городского бюджета за 2009 год. Всего в 2009 г. в бюджет Владивостокского городского округа поступило более 7 млрд рублей, что составило 95% к плану, по расходам бюджет исполнен на 90,7%. Львиная доля бюджетных расходов ушла на финансирование социальной сферы, например, на образование потрачено почто 3 млрд руб., что близко к 100%. На столь долгожданный ремонт дорог и сооружений использовано 505 млн руб., что составляет 74,7% к плановой цифре. К сожалению, краевые средства поступили в городской бюджет уже во второй половине года, что не позволило использовать их в полном объеме в теплый период, и остатки средств вернулись в краевой бюджет. Эксперты публичных слушаний высказали свои замечания и предложения и рекомендовали думе Владивостока утвердить отчет.