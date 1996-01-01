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10 лет назад в России "нарезали" федеральные округа
"Институт полпредства должен помогать решать проблемы регионов", - заявил Виктор ИШАЕВ на пресс-конференции в Хабаровске.
13 мая институту полпредов в федеральных округах исполняется 10 лет, а 30 апреля - ровно год с момента назначения Виктора ИШАЕВА на должность полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. В связи с этим, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Хабаровске, Виктор Ишаев отметил, что сегодня полпредство в Дальневосточном федеральном округе - это не только контролирующий орган.
"Безусловно, основная задача полпредства - это помощь в реализации полномочий президента России на территории округа. Но только этим деятельность полпредов не ограничивается. Мы реализуем дополнительные функции. Прежде всего, это стратегическое развитие Дальнего Востока, координация деятельности всех органов власти в округе. В поле зрения полпредства находятся все проблемы жизнедеятельности дальневосточников - это и работа предприятий, которые составляют основу экономики округа, и долги по заработной плате, и судьба обманутых дольщиков, проблемами которых до нас никто не занимался, и еще десятки самых разнообразных проблем. Мы видим свою задачу в том, чтобы помогать территориям, губернаторам в решении непростых вопросов, которые без вмешательства федерального центра решить трудно. Только с начала года в адрес президента России и полпреда поступило более двух тысяч обращений дальневосточников. Организован регулярный прием граждан в режиме видеоконференции, который позволяет нам "держать руку на пульсе" жизни региона. В конечном итоге давать оценку деятельности полпредства будут люди", - сказал В. Ишаев.
Именно в этом направлении развивается институт полпредства. Так, в апреле Виктор Ишаев официально открыл приемную Президента РФ в резиденции полпреда в Хабаровске - по ул. Шеронова, 22, а также приемные Президента в Амурской, Магаданской и Сахалинской областях. До этого дня приемные работали в тестовом режиме. В других субъектах федерации обещают открыть приемные до конца года.
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