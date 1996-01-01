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Экономика Дальнего Востока удержится на транспорте
В советскую эпоху Дальний Восток был важнейшим звеном в системе отечественного машиностроения и производства оборонной продукции. Сегодня он держится на экспорте природных ископаемых и транзите грузов в страны АТР.
Потенциал развития экономики Дальнего Востока связан только с капиталоемкими проектами - понятие "точки роста" здесь обретает особое значение. Наша промышленность не выдерживает сравнения с гигантскими объемами производства в сопредельном Китае. Будущее региона связано с добычей и переработкой природных ресурсов и развитием транспортной инфраструктуры, необходимой для внутренних перевозок и прохождения транзитных грузов, идущих в страны АТР.
Очевидно: необходимо менять экспортную политику, переходя на продажу готовой продукции. Но та же лесная отрасль показывает, что возможен лишь постепенный переход. При этом инновации не компенсируют высоких затрат на энергетику и транспорт. Что касается развития транспортной системы ДФО, это также одно из перспективных направлений в региональной экономике. Доля транзита в общей структуре грузоперевозок Дальнего Востока составляет, по оценкам экспертов, порядка 60%. Если оставить основные транзитные регионы - Приморский и Хабаровский края, Амурскую область - мы получим все 80%.
Наш регион интересен многим с точки зрения логистики, поэтому стройки не останавливаются и в кризис. Наиболее активная работа идет на объектах саммита АТЭС в Приморье. На ряде из них - опережение графика: жесткие сроки установлены заказчиком, деятельность ведется под лупой у властей. Но в целом по региону темпы дорожного строительства замедлились - заказчики экономят на проектах, рассчитанных на перспективу. Сложности связаны как с финансированием со стороны заказчика, так и на уровне взаимоотношений между генеральными подрядчиками и субподрядчиками.
Плюс серьезная проблема квалификации кадров, участвующих в строительстве. В целом вся строительная отрасль испытывает дефицит рабочей силы в нашем регионе. Ситуация обострилась при подготовке к АТЭС с его огромными объемами работ. Компании либо идут на риск, принимая на работу гастарбайтеров, либо опираются на отечественных специалистов, но их качественный состав в последние десятилетия поредел. Речь не только об опыте, но и о психологической подготовке к работе в жестком командном режиме. Впрочем, намечается тенденция к решению кадровой проблемы за счет подготовки нового поколения по рабочим специальностям. Идет переориентация на разделение труда: в серьезных компаниях квалифицированные вальщик леса, бульдозерист, строитель зарабатывают на уровне специалиста с высшим образованием, а порой и выше.
В завершение отметим: эксперты убеждены, что наше государство допускает грубый просчет, сворачивая инвестиции в дорожную сферу. В отличие от Китая, который поддержал свою экономику в трудный период именно усилением на этом фронте. У нас после стабилизации ситуации на мировом рынке (а положительная тенденция наблюдается уже со второй половины 2009 г., в 2010 г. идет уверенный рост), окажется, что возможностей для удовлетворения спроса недостаточно - в силу несовершенства логистики.
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