Приморье посетили японские губернаторы

Япония меняет политику в отношении России и готова развивать экономическое сотрудничество, в первую очередь с дальневосточными территориями. К такому выводу пришли специалисты по итогам самого масштабного визита губернаторов японских префектур в Россию, в том числе и в Приморье.

- Думаю, можно говорить об изменении вектора японской политики в отношении России. Произошло смещение акцентов с политических вопросов, таких, как Курильские острова, на экономическое сотрудничество. В Японии руководители префектур и бизнес очень внимательно прислушиваются к рекомендациям и следуют политике своего правительства, - отметил ответственный уполномоченный по развитию Центра префектуры Тоттори во Владивостоке Владимир ПЕТРОВ в беседе с корреспондентом "ЗР".

Напомним, по итогам Второй мировой войны Россия вернула себе Сахалин и Курильские острова, что зафиксировано в международных документах, и Япония с этим не спорит. Камнем, можно сказать, островами преткновения стали четыре острова. К сожалению, экономические отношения наших стран стали заложниками политики. Отказаться от заявленной позиции японцам в силу национального менталитета очень трудно.

Но в прошлом году впервые за послевоенные годы правящая партия ЛДПЯ проиграла выборы. К власти пришла новая сила, не столь сильно связанная с предыдущими заявлениями. Правительство Японии возглавил Юкио ХАТОЯМА, который сразу после принятия полномочий заявил, что хотел бы в кратчайший срок, за полгода "построив отношения доверия (между двумя странами) ... значительно продвинуться вперед".

Через семь с половиной месяцев после этих слов в Россию прибыла, пожалуй, самая представительная в истории отношений наших стран делегация японских губернаторов во главе с президентом Японской Ассоциации губернаторов - губернатором префектуры Фукуока Асо ВАТАРУ. По окончании визита в Москву губернаторы прибыли в Приморье.

На встрече с японскими гостями губернатор края Сергей ДАРЬКИН привел примеры успешных и взаимовыгодных проектов, которые уже осуществляют бизнесмены двух стран в Приморье. Это строительство ветроэлектростанции на острове Русском, работа паромной линии "Сакаиминато - Донгхэ - Владивосток", современные лесоперерабатывающие заводы, постороенные в Пластуне на японские инвестиции. Сегодня администрация Приморья выступила с инициативой создания в Приморье совместного российско-японского рыбоперерабатывающего предприятия с использованием самых современных технологий.

Глава Приморья поддержал предложение японских коллег о расширении молодежных обменов и выказал готовность края принимать делегации японской молодежи на базе всероссийского детского центра "Океан", где созданы все условия для учебы и отдыха ребят.

Одним из результатов встречи стало подписание соглашения о дружественных связях и сотрудничестве между администрацией Приморского края и японской префектурой Тоттори.

- Владивосток станет воротами из Азии в Европу, - заявил на своей пресс-конференции губернатор провинции Тоттори г-н ХИРАИ Синдзи. - Мы являемся соседями, так давайте откроем новую эпоху в наших отношениях. Сегодня я предложил мэру Владивостока Игорю ПУШКАРЕВУ использовать паромную переправу для перевозки строительных материалов из Японии для объектов саммита АТЭС. И приглашаю россиян к нам в гости.

По его словам, в Тоттори достаточно мест для отдыха. Например, можно побывать на знаменитых горячих источниках, посмотреть Сад цветов, песчаные барханы и многое другое. Причем позволить себе поездку могут многие. Ведь билеты стоят от $220. Тем более, осенью этого года в префектуре начнется производство электромобилей, и японцы рассматривают Россию, как один из потенциальных рынков.

- Наши электромобили смогут проходить на одной зарядке до 300 км и развивать скорость в 270 км в час. Это будет спортивный автомобиль, - раскрыл технические детали г-н Хираи Синдзи.

В Тоттори уже готовятся к увеличению численности туристов из России. В городе Сакаиминато открылись курсы русского языка. Кроме того, в префектуре есть школа, где преподается русский язык. Наверняка Тоттори привлечет дальневосточных туристов. Но поддержка инициатив молодого, по японским меркам, губернатора со стороны приморского бизнеса явно нужна.

Дело в том, что грузопассажирская паромная линия "Сакаиминато - Донгхэ - Владивосток" была запущена вопреки скептическому отношению многих японских специалистов во многом благодаря личному участию губернатора Тоттори г-на Хираи Синдзи. Успех или провал проекта могут весьма серьезно повлиять на дальнейшую карьеру самого молодого губернатора Японии. А предварительные итоги работы паромной линии оставляют желать лучшего.

Досье По данным с июля по декабрь 2009 г. паром совершил 52 рейса. Он перевез 18 тыс. пассажиров. Из них 69% составили корейцы, 18% - японцы и лишь 12% - россияне. В целом пассажиропоток отвечает ожиданиям организаторов проекта. Провальным оказался расчет на перевозку грузов. Авторы проекта ожидали, что паром за отчетный период перевезет 1 тыс. 920 TEU, на деле же он перевез всего 82 TEU. В результате власти префектуры Тоттори за каждый рейс парома доплачивают 1 млн йен.

Впрочем, это лишь предварительные итоги. Японцы планируют всесторонне оценивать работу парома летом 2012 г. и лишь по итогам трех лет будут принимать решение о дальнейшей судьбе паромной линии, сообщил "ЗР" компетентный источник. И визит японских губернаторов в Россию показал, что Япония настроена развивать в первую очередь региональное сотрудничество, отдавая приоритет Дальнему Востоку, пока политики делят острова.