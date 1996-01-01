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Губернаторы Дальнего Востока стали жить лучше

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Семь губернаторов ДВФО обнародовали свои доходы вовремя - до 30 апреля 2010 г.

Лидером на этот раз стал губернатор Сахалинской области Александр ХОРОШАВИН, с 1 января по 31 декабря 2009 г. заработавший 5 млн 300 тыс. 863 руб., в отличие от своей жены, домохозяйки, получившей всего 80 тыс. руб.

Глава Приамурья Олег КОЖЕМЯКО в прошлом году получил 5 млн 027 тыс. руб. В собственности губернатора находится земельный участок площадью 20 тыс. кв. м и четыре жилых дома в Приморье площадью от 30,8 до 158,5 кв. м. Личного автомобиля у Олега Кожемяко по-прежнему нет.

Почетное третье место по доходам (3 млн 533 тыс. руб.) занимает губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ. Доходы его жены увеличились ровно во столько же, составив 1 млн 398 тыс. руб.

Самым низкооплачиваемым губернатором Дальнего Востока стал глава Еврейской АО Вячеслав ВИННИКОВ, который вступил в должность главы ЕАО 25 февраля 2010 г. В декларации о доходах он сообщил об 1 млн 420 тыс руб., заработанных в 2009 г. на посту мэра Биробиджана.

Николай ДУДОВ, руководитель администрации Магаданской области, в 2009 г. задекларировал 3 млн 397 тыс. руб. В Магадане ему принадлежит квартира площадью 119,9 кв. м., легковой автомобиль "ТОЙОТА-РАВ-4" (1996 г. выпуска) и гараж. Губернатор Чукотки Роман КОПИН заработал 2 млн 310 тыс. руб.

Глава Республики Саха (Якутия) Вячеслав ШТЫРОВ заработал всего 2 млн 100 тыс. руб. Его жене - Лилии ШТЫРОВОЙ - удалось заработать в пять раз больше, 10 млн 300 тыс. руб.

6 мая отчитался Сергей ДАРЬКИН - его доход за прошлый год оказался не самым высоким среди губернаторов (2,4 млн руб.). Судя по обнародованным сведениям, у главы Приморья по-прежнему нет ни собственной недвижимости (он и пользуется госдачей площадью 729,5 кв. м.), ни транспортных средств.На фоне самого Дарькина его супруга актриса Лариса БЕЛОБРОВА выглядит значительно более обеспеченной. Ее доход за 2009 год составил 540,58 млн руб.

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