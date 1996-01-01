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Вице-спикер из СовГавани

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Первым заместителем председателя Законодательной думы Хабаровского края избран Сергей ЛУГОВСКОЙ. На заседании регионального парламента за его кандидатуру проголосовали 19 из присутствовавших 25 депутатов, передает РИА "Восток-Медиа". В Законодательной думе пятого созыва Сергей Луговской возглавляет депутатскую фракцию партии "Единая Россия", в которую входят 19 парламентариев. Он имеет опыт работы в исполнительных и представительных органах власти. Четыре года Сергей Луговской являлся главой Советскогаванского муниципального района Хабаровского края, избирался на должность председателя Собрания депутатов Советскогаванского района. Его кандидатуру на должность первого заместителя предложил председатель краевого парламента Сергей ХОХЛОВ.

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