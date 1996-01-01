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В резиденцию полпреда - на прием к Президенту РФ
Как уже сообщал "ЗР", в апреле Виктор ИШАЕВ официально открыл приемную Президента РФ в резиденции полпреда в Хабаровске - по ул. Шеронова, 22, а также приемные в Амурской, Магаданской и Сахалинской областях. До этого дня приемные работали в тестовом режиме. В других субъектах федерации обещают открыть приемные до конца года.
На первую встречу с полпредом граждане, конечно, записались лично, а с заявителями из Южно-Сахалинска, Магадана и Благовещенска полпред общался в режиме видоконференцсвязи. Так, в Хабаровске на прием к Виктору Ишаеву обратилась пенсионерка, ветеран труда, прапорщик в отставке ЦАКУНОВА с жалобой на то, что с 2007 г. Минобороны России не исполняет судебное решение о предоставлении ей однокомнатной квартиры в г.Хабаровске. Полпред дал поручение в трехдневный срок представить на его имя письменный ответ по данному заявлению от командования Дальневосточного военного округа.
Н.А.БОДЯК обратилась к полпреду от жителей села Восточное Хабаровского края. Действующая школа - в аварийном состоянии, неоднократно происходило обрушение частей потолка в учебных кабинетах и в столовой, температурный режим ниже нормы. Школа давно уже не вмещает всех школьников села - в ней обучается 374 ученика, а остальным приходится ездить в соседнюю в с. Сергеевка, которая работает в три смены. По словам главы Хабаровского района, для строительства новой школы на 500 учеников с полной отделкой и комплектом оборудования площадью 3800 кв. метров необходимо 660 млн руб., а весь бюджет района составляет 508 млн руб.
"Я таких цен не знаю. Мы строим нейрохирургическое отделение 2-й краевой больницы в г. Хабаровске, 17 тыс. кв. метров. С учетом обеспечения медицинским оборудованием его строительство стоит 1,2 млрд руб. Нужно пересмотреть стоимость и до конца этого года подготовить проектно-сметную документацию, чтобы попасть в одну из действующих федеральных программ. Понятно, что муниципальный бюджет не в состоянии понести самостоятельно такие расходы. Я приложу максимум усилий, чтобы решить этот вопрос", - ответил полпред.
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