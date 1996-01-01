Японцы хотят, но не знают, как

Полпред в Дальневосточном федеральном округе Виктор ИШАЕВ заинтересовал японцев перспективами Дальнего Востока - главный итог визита полпреда в Японию.

- Япония будет помогать модернизировать экономику Дальнего Востока, участвовать в крупных инфраструктурных проектах. Мы понимаем, что многие проекты нам без них не поднять, а они заинтересованы войти в нашу экономику и помогать ее развивать, - сообщил Виктор Ишаев, вернувшись из Японии в резиденцию в Хабаровске.

По его словам, Япония заинтересована в сотрудничестве с Россией на востоке. Японцы проявляют интерес к проектам "Сахалин-3", освоению Эльгинского месторождения углей, проектам по сжижению газа и предприятиям нефтепереработки. Они готовы принять участие в строительстве терминалов по перегрузке угля и зерна, в возведении второй нитки БАМа. Японские авиакомпании изучают вопрос организации регулярных авиарейсов между городами российского Дальнего Востока и Японии.

- Мы бы тоже очень хотели, чтобы японские компании зашли к нам, чтобы не было монополизма и таких высоких цен на авиабилеты, - подчеркнул Виктор Ишаев.

Правда японцев смущает специфика бизнеса в России, трудности, которые возникают у зарубежных компаний во время работы в нашей стране.

- Но мы к этому разговору были готовы. При полпредстве создается Совет по иностранным инвестициям, в функции которого и войдет решение проблем иностранных компаний - не только японских - работающих на российском Дальнем Востоке, - подчеркнул полпред президента.

Несмотря на проблемы, интерес Японии к российскому Дальнему Востоку растет. Сам уровень встреч свидетельствует о том, что сегодня соседи из Страны восходящего солнца заинтересованы в сотрудничестве. Так, японские предприниматели, работающие в Приморье, просили оказать содействие в преодолении таможенных барьеров. Об этом заявила на встрече с полпредом парламентский заместитель министра иностранных дел Японии Тинами НИСИМУРА на встрече в Токио. Замминистра иностранных дел Японии высоко оценила деятельность японских центров, работающих на Дальнем Востоке, и попросила оказать им поддержку.

Как уже сообщалось, Виктора Ишаева принял также премьер-министр Японии господин ХАТОЯМА Юкио. Кроме того, полпред провел в Токио в федерации экономических исследований "Кэйданрэн" презентацию "Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года".