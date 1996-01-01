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Во Владивосток едут японские губернаторы

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Губернатор японской префектуры Тоттори г-н ХИРАИ Сидзи прибудет во Владивосток в начале мая. Он проведет ряд рабочих встреч с представителями деловых кругов, а также примет участие в мероприятиях от лица своей префектуры. Об этом сообщили РИА PrimaMedia в "Центре Торговли Тоттори".

"В ходе рабочих встреч будут обсуждаться вопросы развития межрегионального сотрудничества: проведение памятных мероприятий в честь 150-летней годовщины основания Владивостока, развитие регулярного грузопассажирского сообщения, возможности кооперации для максимально беспрепятственной транспортировки грузов в порты обеих сторон. Также губернаторами Хираи Сидзи и Сергеем ДАРЬКИНЫМ будет подписано соглашение о дружбе и сотрудничестве", - рассказали корр. агентства в "Центре Торговли Тоттори".

Г-н Хираи Сидзи в составе официальной японской делегации принимает участие в заседании 15-й Ассамблеи губернаторов России и Японии, которое началось 1 мая почему-то в Москве. После заседания в столице он вместе с губернаторами некоторых других префектур Японии завернет во Владивосток. Как известно, именно префектура Тоттори выступила за активизацию регулярного грузопассажирского сообщения в бассейне Японского моря, и постоянная линия связала порт Сакайминато префектуры Тоттори с портом Донхэ корейской провинции Кангвон Республики Корея и Владивосток.

Планируется, что 4 мая г-н Хираи Сидзи встретится с мэром Владивостока Игорем ПУШКАРЕВЫМ, где они обсудят мероприятия предстоящей 150-летней годовщины основания приморской столицы и развития регулярного грузопассажирского сообщения. На встрече с уполномоченным Министерства торговли и промышленности РФ по Приморскому краю Олегом ЛИПАЕВЫМ, руководителями Дальневосточного таможенного управления обсудят возможности кооперации для максимально беспрепятственной транспортировки грузов в порты обеих сторон. Также запланированы встречи с представителями деловых кругов Приморья для обмена мнениями о практике, проблемах и перспективах межрегионального сотрудничества.

Досье

Контакты префектуры Тоттори и Приморского каря активно развиваются с пуском паромной линии в июле 2009 г. И это не первый визит японского губернатора Хираи Сидзи во Владивосток. В сентябре 2009 г. с его участием прошла "Неделя Тоттори в Приморье". Тогда также были проведены выставка фотографий и произведений прикладного искусства префектуры, гастроли японских исполнителей, дегустация и продажа груш знаменитого сорта "Двадцатый век", демонстрация японской бытовой техники и другие мероприятия.
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