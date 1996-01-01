Дума Владивостока затягивает пояса

В аппарате Думы Владивостока сократят 20% должностей, распоряжение об этом 26 апреля подписал председатель думы Валерий РОЗОВ.

Рекомендации президента об экономии бюджетных средств достигли ушей городских депутатов. В частности, из штата исключена должность помощника председателя думы и ряд должностей в отделах. Кроме сокращения штата, спикер внес предложение сократить смету расходов на содержание думы. Например, Розовым предложено снизить расходы на денежное содержание председателя. Сэкономленные средства предполагается направить в социальную сферу.