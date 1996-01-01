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Власти задумались об уборке и озеленении Владивостока

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Утром 1 мая на непривычно пустынных улицах Владивостока - от массовой демонстрации горожан в этом году решено было отказаться (впереди большой День Победы) - тут и там можно было увидеть дорожных рабочих и дворников. Горожане были приятно удивлены - город, оказывается, убирают.

Вопросы санитарного содержания и уборки улиц краевого центра остро стояли на совещании, которое провели накануне праздников губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН и мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ. Игорь Пушкарев признал, что, хотя в бюджете городского округа к началу года на эти цели было предусмотрено 212 млн рублей, этого мало. По расчетам специалистов, чтобы основательная уборка города проводилась ежедневно и сотни километров дорог и тротуаров выглядели ухоженными, необходимо около 700 млн рублей в год. По поручению губернатора было решено добавить 100 млн руб., и была достигнута договоренность, что в администрации края рассмотрят вопрос увеличения бюджетных ассигнований на благоустройство Владивостока еще на 400 млн рублей.

Идёт пополнение парка коммунальной техники: уже с начала года приобретено несколько десятков новых машин, объявлены аукционы еще на 69 единиц комбинированных агрегатов.

Впервые остро поставлен вопрос об озеленении Владивостока. В текущем году в бюджете предусмотрено 8 млн руб. на посадку деревьев, кустарников, цветов и уход за зелеными насаждениями. Однако этих средств также не хватает для масштабной озеленительной работы. Поэтому специалисты мэрии представили долгосрочную целевую программу на 5 лет общей стоимостью 947 млн руб. Губернатор края дал поручение - доработать программу, лишь после этого будем "обсуждать варианты финансирования".

Тем не менее решено совместными усилиями найти поставщика саженцев, который бы предоставил посадочный материал по наиболее низким ценам, - это позволит уже в ближайшее время даже на имеющиеся бюджетные средства посадить деревьев и кустарников больше.

Главный вопрос - лицо города. Первый этап реставрации фасадов зданий краевого центра предусмотрен к 150-летию Владивостока, второй, более масштабный, - к саммиту АТЭС. Ряд проектов реставрации, а также реконструкции дорог, тротуаров, скверов, освещения уже подготовлены и будут переданы на экспертизу. На эти цели предусмотрены федеральные средства.

Что касается разбитых городских дорог, то, как справедливо заметил вице-мэр Павел ТАРАСЕНКО, масштабные стройки Владивостока сегодня увеличили нагрузку на магистрали в сотни раз, что, к сожалению, приводит их в негодность. Решено обратиться к компаниям-подрядчикам с предложением предусматривать финансовые средства для текущего восстановления дорог.

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