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И дворцы для челяди

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Оленеводческое охотхозяйство "Гамовское" подает апелляцию на решение арбитражного суда, отказавшегося поддержать компанию в борьбе с Управлением делами Президента РФ за землю под строительство новой резиденции главы государства, а также под дворцы для его челяди.

Напомним, в конце 2009 г. Правительство РФ внесло изменения в программу подготовки к саммиту АТЭС и включило в нее новые объекты, в том числе строительство резиденции президента в Хасанском районе Приморского края. Однако выбор пал на участок земли, который давно находится в частной собственности ЗАО "Александр Хаус". Владелец согласился отдать под государственные нужды понравившуюся территорию, но попросил денежную компенсацию по рыночной цене или равноценный участок земли взамен.

- ООО по их же выбору ранее был предложен равноценный участок земли в том же районе на мысе Красный Утес. Однако позднее в письмах руководство охотхозяйства отказалось от предложенной территории, - заявила в суде представитель ФГУ "Управление по эксплуатации зданий высших органов власти" Елена МАХНО.

Представитель собственника опровергает ее слова.

- Был только устный разговор. Представители Управделами Президента РФ сказали, что мы должны не только свой участок отдать, но еще и разрешить им две дороги проложить по земле, остающейся в нашем владении. Причем одна из автотрасс должна пройти по центру нашего участка. С этим мы категорически не согласны, поэтому решили взять деньги, - сообщил "ЗР" директор ООО "Оленеводческое охотхозяйство "Гамовское" Куан АМИРТАЕВ.

Однако собственнику предложили сумму, которая его совершенно не устраивает.

- Вот сижу и читаю только что полученные нами четыре тома по сотне страниц каждый, суть которых сводится к тому, что весь участок стоит всего лишь 100 млн руб., тогда как авторитетная зарубежная компания оценила эту землю в $40 млн, - вздыхает Куан Амиртаев.

Любопытная деталь - собственнику предлагают заключать договор с Управлением делами Президента РФ, но деньги должны использоваться внебюджетные, частные. То есть официальная резиденция Президента России окажется на частной (!) земле.

Стоит обратить внимание еще на одно обстоятельство - под резиденцию приобретается 1 тыс. 141,8 га земли. Огромная территория. Для сравнения: из трех официальных и еще, как минимум, десяти неофициальных резиденций Президента РФ самым дорогим сооружением считается Константиновский дворец в Стрельне под Санкт-Петербургом площадью в 140 га. А единственная загородная резиденция президентов США Кемп-Дэвид и вовсе приютилась по российским меркам на "крохотной" территории в 57 га. Встает вопрос - зачем нужно так много земли на Тихоокеанском побережье?

- Все очень просто. Рядом с резиденцией президента захочет построить свои дворцы его челядь, поэтому и отхватывается земля с запасом. Потому и не на бюджетные, а на частные деньги планируется выкупать землю. Будущий частный владелец земли сможет многократно окупить все затраты и очень неплохо "навариться", - пояснил "ЗР" эксперт, пожелавший остаться неназванным.

ООО "Оленеводческое охотхозяйство "Гамовское" намерено подать апелляцию на решение Приморского арбитражного суда, сообщил "ЗР" Куан Амиртаев. В компании понимают, что в российском суде проиграют спор, но они готовы идти дальше, так как уверены, что одержат победу в Страсбурге, решения которого российские власти будут обязаны исполнить. И не собираются эмигрировать из России, как им открыто посоветовал кое-кто из участников переговоров.

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