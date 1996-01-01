В Законодательном собрании Приморья заслушали отчет губернатора

Депутаты Законодательного собрания Приморского края (ЗС ПК) 21 апреля впервые заслушали отчет губернатора о работе администрации за 2009 г. Кроме того, откорректировали бюджет-2010, ряд целевых программ, а также решили сразу несколько кадровых вопросов, в том числе и по представителю Приморья в Совете Федерации.

Первый отчет

Впервые губернатор Приморского края отчитался перед Законодательным собранием. Сергей Дарькин доложил, как администрация края отработала в 2009 г., исполняя бюджет, принятый приморскими парламентариями.

Сергей Дарькин отметил, что, несмотря на мировой финансовый кризис, в Приморье удалось сохранить хорошие темпы роста экономики и уровень социального развития. В 2009 г. экономикой края произведено 353,5 млрд руб. ВРП, рост валового регионального продукта составил полтора процента к уровню 2008 г., тогда как в среднем по России - 92,1%. Рост производства товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности превысил 102%, а по России - 90,6%.

По окончании доклада Сергей Дарькин ответил на вопросы депутатов Законодательного собрания.

Так, депутат Эдуард АЛЕКСЕЕВ задал вопрос о строительстве новой школы в селе Рощино Красноармейского района. Губернатор ответил, что строительство школы начнется во втором квартале 2010 г.

Депутаты поинтересовались, планируется ли поступление заявок от работодателей на привлечение студентов приморских вузов на строительные объекты форума АТЭС в краевой штаб студенческих строительных отрядов.

- На сегодняшний день в общественную организацию "Приморский краевой студенческий отряд" от работодателей, строящих объекты на территории Приморского края, в том числе объекты форума АТЭС, поданы заявки на привлечение 275 человек. От ОАО "Дальмостострой" готовится заявка на привлечение в летний период еще 90 студентов. Работа в данном направлении будет продолжаться, - ответил Сергей Дарькин.

Депутат Владимир БЕСПАЛОВ задал вопрос о перспективах введения дальневосточного коэффициента в 30% к пенсии для приморцев. Глава исполнительной власти Приморья сообщил, что неоднократно обращался по этому вопросу в Госдуму, Правительство РФ и в адрес Президента РФ.

- С января 2010 г. для пенсионеров Федеральным законом "О государственной социальной помощи" были введены социальные доплаты к пенсии до величины прожиточного минимума. Полагаю возможным считать принятие этого решения на федеральном уровне, в том числе и нашей с вами общей заслугой, - отметил Сергей Дарькин.

Губернатор добавил, что с 1 января этого года на территории Приморского края для малоимущих пенсионеров за счет средств краевого бюджета введена региональная социальная доплата к пенсии до величины прожиточного минимума пенсионера в Приморском крае, который составляет 5685 руб. Данную выплату получают около 68 тыс. человек.

Депутатов также волновали вопросы дорожного ремонта в городах и районах края, работы общественной палаты, развития сети дошкольных образовательных учреждений, земельных отношений, выравнивания сбалансированности бюджетов муниципальных образований.

Свой вопрос к губернатору комментирует депутат Александр ПЕРЕДНЯ:

- В моей общественной приемной много обращений по оформлению земли, регистрации прав собственности. Статья 9 Конституции закрепляет право собственности, но для ее реализации во Владивостоке приходится пройти процедуру продолжительностью в 2,5-3 года.

Сергей Дарькин сказал, что знает проблему, поэтому увеличил количество специалистов департамента земельных отношений до 120 человек, то есть в три раза.

- Надеюсь, это поможет гражданам решить свои вопросы в более короткий срок. Еще один аспект - прозрачность процедуры. Есть много решений в свете создания Электронного Правительства, - сообщил губернатор, заверив, что к концу года каждый человек, подавший заявление на оформление земельного участка, сможет увидеть движение документов по инстанциям в реальном времени.

Говорит депутат Александр ЕРМОЛАЕВ:

- Я задал вопрос о разработке краевой целевой программы строительства детских садов. Сергей Михайлович сказал, что Администрация Приморского края понимает, что действовать необходимо срочно. Очередь продолжает увеличиваться, поэтому край запланировал строительство пяти детских садов на 1 тыс. 225 мест. Но это не удовлетворит всю потребность во Владивостоке. Я знаю, есть предложения бизнеса подключиться к совместному проекту, пока решение не принято. Тут необходимо сказать, что строительство садов - компетенция не края, а города. Но Сергей Михайлович говорил о том, что некоторые полномочия, которые не исполняются муниципальным уровнем власти, приходится исполнять краю. Думаю, строительство детских садов как раз тот вопрос, в котором необходимо проявить больше политической воли.

Своим впечатлением поделился депутат Валентин ДУБИНИН:

- На мой взгляд, отчет был конструктивный, он прошел в непринужденной обстановке. Есть что совершенствовать, и саму форму отчета в том числе, и вопросы, которые задавались, - они должны быть не во благо одного депутата, а на благо жителей Приморского края. Но я считаю, что первый блин, как говорится, не был комом, это был крайне полезный диалог.

Ветераны справят новоселье еще в этом году

Законодатели внесли изменения в закон Приморского края "Об обеспечении жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на территории Приморского края".

Прежняя редакция документа гарантировала жилье тем, кто встал в очередь до 1 марта 2005 г. Теперь это ограничение снято. Таким образом, если раньше в крае имели первоочередное право на получение жилья 292 человека, то теперь очередь увеличилась дополнительно еще на 600 человек, которые встали в нее после 1 марта 2005 г. Депутаты надеются, что к концу текущего года все, кто имеет право на получение жилья, его получат и въедут в новые квартиры. К апрелю 2010 г. новоселье справили 283 человека.

Депутаты расширили список льготников по социальной выплате. Как известно, социальная выплата на приобретение жилья, предусмотренная в федеральном бюджете, составляла 31,8 тыс. руб. за один квадратный метр и могла быть выплачена из расчета 36 метров на одного человека. Таким образом, человек имеющий право на получение жилья, мог рассчитывать на социальную выплату в размере более 1 млн руб. В соответствии с принятыми депутатами изменениями социальная выплата теперь может быть использована не только при покупке, но и при постройке жилья данной категорией граждан.

- Мы постарались ликвидировать ограничение, когда на жилье могли рассчитывать лишь те, кто встал в очередь до марта 2005г. А если человек по каким-либо причинам не знал о том, что ему надлежит это делать? Теперь такое ограничение снято, - прокомментировал депутат Анатолий БЕЛЯЕВ.

Закон, над которым работали депутаты из комитета по социальной политике и защите прав граждан, в ходе сессии Законодательного собрания был одобрен депутатским корпусом и принят сразу во втором и третьем чтениях.

Утвержден перечень наказов избирателей

В 2010 г. на выполнение наказов избирателей депутаты предусмотрели в бюджете 350 млн руб., еще 40 млн руб. выделят муниципальные образования. Перечень наказов утвержден на апрельском заседании Законодательного собрания. В основном избиратели просят отремонтировать дороги.

- Нет сомнений, что уже в скором времени начнется ремонт дорог на округах, - уверен председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН. - Принято решение часть средств направить на асфальтирование центральных дорог сельских поселений, это верное решение, потому что долгое время наши села были обделены вниманием.

Стоит отметить, что депутаты ЗС ПК сразу в трех чтениях пролонгировали программу "Дороги края", рассчитанную первоначально на 2007-2010 гг. Общий объем финансирования программы до 2013 г. увеличен до 19 млрд 877 млн 601, 35 тыс. руб. Только в 2010 г. на реализацию этой программы потребуется дополнительное финансирование в размере 189 млн 162,7 тыс. руб. На эти средства будут отремонтированы многие важные участки краевых дорог.

Из генералов в сенаторы

Депутаты ЗС ПК утвердили предложенную губернатором кандидатуру на должность сенатора от администрации Приморья. Представителем края в Совете Федерации утвержден Владимир КИКОТЬ. При подсчете голосов два бюллетеня были признаны недействительными. Пятеро проголосовали против нового кандидата. Поддержали - двадцать депутатов.

Владимир Кикоть поблагодарил за оказанное ему доверие, заверив, что приложит все знания, силы и опыт к тому, чтобы отстаивать интересы жителей Приморского края. Теперь ему предстоит пройти согласование в Совете Федерации. Но это всего лишь формальность, полагают наблюдатели.