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Команда Пушкарева отчиталась перед депутатами
Глава Владивостока 20 апреля отчитался перед думой об итогах работы администрации за 2009 г. Такая традиция введена в политический оборот впервые. Орган представительной ветви власти на своей внеочередной сессии отчет принял.
- Это был год оценки наших возможностей и ресурсов, серьезной проверки нашего профессионализма, жизнеспособности перспективных планов и программ, - отметил Игорь ПУШКАРЕВ. - При этом особенно важно, что мы сумели выстроить своеобразную коммуникативную площадку, где регулярно обсуждаются и принимаются совместные взвешенные и точные решения на благо города и горожан. Благодарю за это результативное встречное движение депутатов Думы Владивостока, Совет почетных граждан Владивостока, городской Совет ветеранов, Градостроительный совет, общественный медицинский совет и представителей других многочисленных общественных организаций. Нам выпал редкий шанс выйти на новый виток развития и нельзя его упускать.
Мэр отметил целый ряд позитивных процессов, которые происходят в городе. Так, средняя заработная плата во Владивостоке составила 22 тыс. 690 руб., а уровень безработицы является самым низким в Дальневосточном федеральном округе и одним из самых низких по всей России. Динамика рождаемости также демонстрирует стабильное повышение: в 2007 г. во Владивостоке родилось 6 тыс. 300 малышей, в 2008-м - 6 тыс. 630, а в 2009-м уже 7 тыс. 34 ребенка. На 3 % снизилась смертность. Начиная с 2008 г. в краевом центре стабильно фиксируется и положительное миграционное сальдо: по итогам 2009 г. Владивосток в плюсе на 487 человек.
В этой связи одной из первостепенных задач администрации Владивостока остается обеспечение горожан местами в детских садах. Мэр посетовал, что еще в 90-х годах кое-кто бездумно решил, что детские сады нам не понадобятся никогда. В результате они были проданы, перепрофилированы, сданы в долгосрочную аренду. Нынешняя администрация города исправляет сложившееся положение. В прошлом году проведен высококачественный ремонт в ранее заброшенном детском саду № 185 на 250 мест в районе Второй Речки. За счет повышения эффективности сети увеличено на 1 тыс. 350 количество мест в имеющихся детсадах, что сопоставимо с введением в строй еще шести новых детских садов. Идет также серьезная работа по возвращению городу детских учреждений, отданных в аренду сторонним организациям.
В столице Приморья расширяется масштаб программы социальной поддержки населения "Город для людей", участниками которой уже стали 23 магазина, 119 фургонов и лотков, 26 аптек во всех районах Владивостока. Число наименований продовольственных товаров и медикаментов, которые любой горожанин может приобрести с минимальной торговой наценкой в 10-15%, достигло 80.
Стабильно увеличивается финансирование отраслей здравоохранения и образования. Так, в прошлом году бюджет муниципального здравоохранения был исполнен на рекордные 99,46%. В школы Владивостока пришли работать 63 молодых специалиста (для сравнения: в 2008 г. их было только 12). К тому же, как показали опросы горожан, почти в полтора раза, по сравнению с прошлым годом, увеличилось количество их положительных оценок работы медиков и учителей Владивостока.
Однако минувшая зима со всей очевидностью подтвердила, что самой неэффективной и болезненной для владивостокцев пока является сфера ЖКХ и благоустройства городского хозяйства. При этом сравнительный анализ дает обоснование происшедшим срывам в уборке города от снега и качественном ремонте дорожного полотна. Так, площадь Владивостока составляет 560 кв. километров, а общая протяженность дорог - 1 тыс. 100 километров (в Москве соответственно 1 тыс.кв. км и 4 тыс. км). Но при этом в столице - 15 тыс. единиц дорожной техники, а во Владивостоке всего 122 единицы (в 2008 г. ее вообще было на балансе города всего 30). А в сопоставимом по масштабам и населению соседнем Хабаровске имеется 550 единиц техники.
Но это, по мнению Игоря Пушкарева, не может считаться оправданием некачественной работы дорожных служб. Необходим комплекс новых нестандартных управленческих, финансовых и технологических решений, которые сделают наш город красивым, чистым, комфортным и безопасным. И такая программа администрацией Владивостока уже разработана и внедряется.
- Теперь мы работаем по-иному: техника распределена по районам, за нее отвечает муниципальное предприятие, - отметил мэр. - Это поможет исключить появление недобросовестных подрядчиков в ежедневной работе по уборке улиц и содержанию дорог. Хотя решение проблемы ремонта городских трасс, прежде всего, зависит от уровня финансирования. В этом году бюджет сумел выделить на такой ремонт 45 млн руб., что, к сожалению, крайне мало и не позволит провести капитальные работы. Но аварийно-восстановительный ремонт уже начался. Также мы выходим с инициативой на все уровни власти - для софинансирования ремонта и строительства дорог. Кардинально обязана измениться и работа управляющих компаний города.
Позитивный процесс начался в городе и в плане капитального ремонта жилого фонда, который, к сожалению, существенно изношен.
- Никогда за последние 19 лет город не получал таких средств на ремонт домов, - отметил в своем отчете Пушкарев. - В 2008 г. мы сделали ремонтов на 160 млн руб., в 2009 - на 280 млн руб., в этом году планируем получить из федерального бюджета на ремонт многоквартирных домов уже 950 млн руб. На них мы отремонтируем 197 многоквартирных домов. А если к августу мы покажем освоение средств хотя бы на 40%, то можем получить полмиллиона из федерального бюджета дополнительно.
В ходе состоявшегося по итогам доклада Игоря Пушкарева широкого обсуждения депутаты получили ответы на дополнительные вопросы, касающиеся перспектив развития города. Депутаты достаточно высоко оценили доклад главы города.
- Мне понравилось свободное оперирование цифрами, причем не с листа, а из головы. А когда человек компетентен, это импонирует, - прокомментировал депутат Павел СЕРЕБРЯКОВ.
- Я имею объективную возможность сравнить деятельность предыдущего и нынешнего составов администрации, - подвел итоги заседания председатель Думы Владивостока Валерий РОЗОВ. - Да, по ходу минувшей зимы у нас возникали справедливые вопросы к ряду городских служб. Но в целом качество и эффективность работы на благо города неизмеримо в пользу команды Пушкарева.
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