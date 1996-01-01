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Демократия или имитация?
На прошлой неделе впервые о работе своих администраций перед депутатами отчитались губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН и мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ. По предложению Президента РФ Дмитрия МЕДЕВЕДЕВА и по примеру премьер-министра Владимира ПУТИНА, который уже второй год подряд в Госдуме излагает свое видение деятельности правительства за отчетный год. Казалось бы, власть сделала еще один шаг на пути демократизации страны, чтобы стать ближе к людям. Однако одолевают сомнения. Причем весьма сильные.
Я даже не про то, что сам бюджет края и постатейный отчет об его исполнении - для приморцев тайна за семью печатями. Ни в газете, ни в Интернете не найдешь. На прошлой неделе на должность сенатора от Приморья прошел утверждение московский генерал-лейтенант милиции Владимир КИКОТЬ. История его назначения, во всяком случае для меня, перечеркивает все попытки власти изобразить движение навстречу народу.
Вспомните! Вначале губернатор предлагает в сенаторы местного депутата, а когда его кандидатуру Законодательное Собрание согласовывает, то вдруг отзывает без какого-либо объяснения причин. Естественно, все кинулись искать разгадку столь беспрецедентного поступка.Почти сразу прозвучало предположение, что теплое место понадобилось кому-то из столичных чинуш. До последнего не хотелось верить. Однако...
С тем, что Совет Федерации из работоспособного органа превращается в декорацию демократии, похоже, смирились не только россияне, но и сами сенаторы. Назначение Кикотя еще раз показало - верхняя палата российского парламента теперь"отстойник" для почетных отставников.
И этим назначением нашего представителя федеральная власть еще раз макнула приморцев лицом в... Ну, вы сами догадываетесь. Неужели в Приморье достойных людей нет?! Да еще как топорно все сделано. Если уж так хотели нужного человечка пристроить, то сделали бы в срок. Не срамились бы сами, да не заставили бы депутатов так публично прогибаться.
Ладно, в сенаторы прославленного хоккеиста Вячеслава ФЕТИСОВА подсунули. О его заслугах перед краем, правда, пока не слышно, но, по крайней мере, его именем можно гордиться. А Кикоть-то чем славен?
Нет к отставному генералу у меня претензии - может, он и достойный человек. Но я, как и два миллиона приморцев, его не знаю. Да и наши коллеги из центра ничего сказать не могли: имя нового сенатора и его заслуги общественности не известны.
Может быть, зря я так, и новый сенатор работать будет на благо края не покладая рук? Рад бы ошибиться, но очень сомневаюсь! Как показывает практика, назначенцы работают на благо тех, кто их назначает. А эти люди совсем не из Приморья.
Публичность демократической власти подразумевает открытость ее функционирования и прозрачность принятия политических решений, во-первых. И, во-вторых, участие общественности в этом.
Вот и получается, что небольшой шаг на пути формирования открытости функционирования власти в виде отчета глав региональной и муниципальной власти перед депутатами полностью перечеркивается закрытостью действующей системой назначения на выборные должности и принятия политических решений. А без этих компонентов политическая система в нашей стране весьма сильно смахивает не на демократию, а на ее имитацию.
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