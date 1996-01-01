Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Мэрия Хабаровска будет скупать жилье
Для повышения надежности выполнения программы по обеспечению жильем малоимущих и бюджетников мэрия Хабаровска решила включить в нее возможность приобретения объектов незавершенного строительства с их последующей достройкой муниципалитетом.
Как поясняют в администрации города, вносимые изменения с учетом проблем у большинства застройщиков позволят не оказаться "обманутым дольщиком" самой мэрии.
Впрочем, довольно жесткие требования мэрии к покупаемым "недостроям", констатируют участники рынка, могут привести к тому, что покупать ей будет нечего, а уже имеющийся у администрации опыт жилищного строительства не дает гарантий того, что муниципалитет сможет достроить незавершенные другими застройщиками дома.
Депутаты городской думы Хабаровска приняли новую редакцию целевой программы строительства муниципального жилья на 2008-2013 годы, предложенную мэрией. Ранее, как пояснил депутатам заместитель директора департамента архитектуры, строительства и землепользования (ДАСиЗ) Хабаровска Евгений КУЛИКОВ, программа предусматривала, что жилищный фонд, в дальнейшем распределяющийся между малоимущими горожанами и работниками бюджетной сферы, наращивался только через один механизм - участие мэрии в долевом строительстве многоквартирных домов. Однако финансовый кризис показал, что он недостаточно надежен.
В 2009 году мэрия Хабаровска потратила на строительство жилья для малообеспеченных граждан и бюджетников 171,4 млн руб., в том числе на строительство первого жилого дома на 33 квартиры в микрорайоне "Юбилейный" - 95 млн руб. Кроме того, в рамках целевой программы в минувшем году администрацией были заключены контракты на участие в долевом строительстве три квартир в доме по ул. Слободская - Шеронова и 21 квартиры в доме по ул. Павла Морозова - Радищева (так называемый жилой комплекс "Парус"). Последний дом сам является долгостроем: первоначально собранных средств оказалось недостаточно, чтобы завершить стройку в сроки, и застройщик МУП "Управление капитального строительства" (УКС) оказалось должно подрядчику более 100 млн руб. Впрочем, в минувший вторник гордума приняла решение о выделении МУП УКС 200 млн руб. из бюджета-2010 "для пополнения оборотного капитала", а инвесторы "Паруса" (строят 75% квартир в комплексе) 3 апреля на общем собрании решили внести дополнительные средства и перейти с договоров инвестирования на договора долевого участия.
Как пояснил после заседания гордумы господин Куликов, возможность покупать недостроенные дома будет реализовываться муниципалитетом через аукционы. По его словам, мониторинг ситуации на рынке жилищного строительства в городе показывает, что порядка половины объектов из числа строящихся имеют те или иные проблемы - задержки сроков сдачи, приостановку или "замораживание" строительства.
Участники рынка планы администрации по скупке "недостроев" вчера восприняли довольно скептически. Коммерческий директор одной из крупных строительных компаний города, владеющей "замороженным" жилым комплексом в центре Хабаровска, заявила, что "когда застройщики столкнулись с кризисом, стали влезать в долги под неподъемные проценты и начали банкротиться, никакой помощи от мэрии не было". Источник в другой компании-застройщике, пожелавший остаться неназванным, заявил, что объектов, удовлетворяющих "достаточно специфическим" критериям мэрии, в Хабаровске на самом деле не так уж много.
Новости тематики
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
Новости раздела
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Рубль упадет и очень сильно
- "Русагро" идет на убой