Мэрия Хабаровска будет скупать жилье

Для повышения надежности выполнения программы по обеспечению жильем малоимущих и бюджетников мэрия Хабаровска решила включить в нее возможность приобретения объектов незавершенного строительства с их последующей достройкой муниципалитетом.

Как поясняют в администрации города, вносимые изменения с учетом проблем у большинства застройщиков позволят не оказаться "обманутым дольщиком" самой мэрии.

Впрочем, довольно жесткие требования мэрии к покупаемым "недостроям", констатируют участники рынка, могут привести к тому, что покупать ей будет нечего, а уже имеющийся у администрации опыт жилищного строительства не дает гарантий того, что муниципалитет сможет достроить незавершенные другими застройщиками дома.

Депутаты городской думы Хабаровска приняли новую редакцию целевой программы строительства муниципального жилья на 2008-2013 годы, предложенную мэрией. Ранее, как пояснил депутатам заместитель директора департамента архитектуры, строительства и землепользования (ДАСиЗ) Хабаровска Евгений КУЛИКОВ, программа предусматривала, что жилищный фонд, в дальнейшем распределяющийся между малоимущими горожанами и работниками бюджетной сферы, наращивался только через один механизм - участие мэрии в долевом строительстве многоквартирных домов. Однако финансовый кризис показал, что он недостаточно надежен.

В 2009 году мэрия Хабаровска потратила на строительство жилья для малообеспеченных граждан и бюджетников 171,4 млн руб., в том числе на строительство первого жилого дома на 33 квартиры в микрорайоне "Юбилейный" - 95 млн руб. Кроме того, в рамках целевой программы в минувшем году администрацией были заключены контракты на участие в долевом строительстве три квартир в доме по ул. Слободская - Шеронова и 21 квартиры в доме по ул. Павла Морозова - Радищева (так называемый жилой комплекс "Парус"). Последний дом сам является долгостроем: первоначально собранных средств оказалось недостаточно, чтобы завершить стройку в сроки, и застройщик МУП "Управление капитального строительства" (УКС) оказалось должно подрядчику более 100 млн руб. Впрочем, в минувший вторник гордума приняла решение о выделении МУП УКС 200 млн руб. из бюджета-2010 "для пополнения оборотного капитала", а инвесторы "Паруса" (строят 75% квартир в комплексе) 3 апреля на общем собрании решили внести дополнительные средства и перейти с договоров инвестирования на договора долевого участия.

Как пояснил после заседания гордумы господин Куликов, возможность покупать недостроенные дома будет реализовываться муниципалитетом через аукционы. По его словам, мониторинг ситуации на рынке жилищного строительства в городе показывает, что порядка половины объектов из числа строящихся имеют те или иные проблемы - задержки сроков сдачи, приостановку или "замораживание" строительства.

Участники рынка планы администрации по скупке "недостроев" вчера восприняли довольно скептически. Коммерческий директор одной из крупных строительных компаний города, владеющей "замороженным" жилым комплексом в центре Хабаровска, заявила, что "когда застройщики столкнулись с кризисом, стали влезать в долги под неподъемные проценты и начали банкротиться, никакой помощи от мэрии не было". Источник в другой компании-застройщике, пожелавший остаться неназванным, заявил, что объектов, удовлетворяющих "достаточно специфическим" критериям мэрии, в Хабаровске на самом деле не так уж много.