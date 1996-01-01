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Хабаровск получил деньги на водоканал и дороги
На 1,3 млрд руб. увеличена расходная часть бюджета Хабаровска на нынешний год. Такое решение приняли на очередном заседании депутаты Хабаровской городской думы. Столь значительная корректировка затратных статей стала возможной благодаря увеличению поступлений в городскую казну - они вырастут на 1,34 млрд руб.
Так, итоги января-марта показали, что на 9% стал больше вклад налога на доходы физических лиц. Поэтому прогноз на поступления НДФЛ пересчитан и будущие доходы увеличены на 97,3 млн руб. В связи с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс и начавшими действовать с февраля, бюджет дополнительно должен получить в нынешнем году 111,3 млн руб. в виде государственной пошлины. Вклад неналоговых доходов станет больше на 83,9 млн руб. - это плата за размещение рекламы, за аренду земельных участков, средства от оказания платных услуг. И все же самая значительная корректировка городского бюджета со знаком "плюс" произошла за счет роста субсидий на реализацию федеральных программ - на 950 млн руб. В соответствии с программой "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья" эти деньги пойдут на развитие объектов "Водоканала" - продолжение строительства сетей водоснабжения и водоотведения. На 55,6 млн руб. больше будет израсходовано на ремонт городских автомагистралей.
Что же касается дефицита городской казны, то он останется на прежнем уровне и составит 626 млн руб.
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