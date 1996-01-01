Почетный гражданин Владивостока: Уступит ли Дарькин Лагутенко?

Дума Владивостока на очередной сессии планирует присвоить еще троим выдающимся горожанам звание "Почетный гражданин Владивостока". В преддверии сессии специальная комиссия провела заседание, по итогам которого выработала свои рекомендации, впрочем, необязательные для исполнения.

Напомним, в специальную комиссию входят девять человек: три депутата гордумы, три почетных гражданина Владивостока, три работника администрации Приморского края.

Для рассмотрения были поданы представления на 12 кандидатов, но один из них, Юрий СЕРЕБРЯКОВ, без объяснения причин взял самоотвод. В итоге члены комиссии приняли решение рекомендовать думе Владивостока присвоить звание "Почетный гражданин города Владивостока" контр-адмиралу в отставке Юлию Николаевичу ГЕРАСЬКИНУ, губернатору Приморского края Сергею Михайловичу ДАРЬКИНУ, президенту ОАО "Владивостокский морской торговый порт" Михаилу Федоровичу РОБКАНОВУ. В отношении этих трех кандидатов оценка членов комиссии была единодушной. Впрочем, окончательное решение будет принято на заседании думы города Владивостока. И не исключено, что список изменится.

- Я надеюсь, что у Дарькина хватит благоразумия отозвать свою кандидатуру, поскольку фактически его выбирают прямые или косвенные подчиненные, а это нехорошо, - заявил "ЗР" член комиссии, депутат гордумы Николай МАРКОВЦЕВ. - Хотя сам я тоже поддержал его кандидатуру, поскольку у него есть несомненные заслуги за развернутое в крае строительство.

По его словам, ранее в Положении о присвоении звания "Почетный гражданин Владивостока" был пункт, запрещающий отмечать действующих руководителей. Однако этот запрет был отменен при предыдущем мэре Владивостока Владимире НИКОЛАЕВЕ перед голосованием по кандидатуре известного политика Бориса ГРЫЗЛОВА.

Стоит отметить, что четвертое место среди кандидатов на почетное звание занял известный музыкант и певец, основатель группы "Мумий Тролль" Илья ЛАГУТЕНКО. Причем за него отдали свои голоса все три депутата из комиссии. А именно гордуме предстоит принять окончательное решение.