www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.83 р. 100 JPY: 56.9 р.
EUR: 73.94 р. 10 CNY: 94.96 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Почетный гражданин Владивостока: Уступит ли Дарькин Лагутенко?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Дума Владивостока на очередной сессии планирует присвоить еще троим выдающимся горожанам звание "Почетный гражданин Владивостока". В преддверии сессии специальная комиссия провела заседание, по итогам которого выработала свои рекомендации, впрочем, необязательные для исполнения.

Напомним, в специальную комиссию входят девять человек: три депутата гордумы, три почетных гражданина Владивостока, три работника администрации Приморского края.

Для рассмотрения были поданы представления на 12 кандидатов, но один из них, Юрий СЕРЕБРЯКОВ, без объяснения причин взял самоотвод. В итоге члены комиссии приняли решение рекомендовать думе Владивостока присвоить звание "Почетный гражданин города Владивостока" контр-адмиралу в отставке Юлию Николаевичу ГЕРАСЬКИНУ, губернатору Приморского края Сергею Михайловичу ДАРЬКИНУ, президенту ОАО "Владивостокский морской торговый порт" Михаилу Федоровичу РОБКАНОВУ. В отношении этих трех кандидатов оценка членов комиссии была единодушной. Впрочем, окончательное решение будет принято на заседании думы города Владивостока. И не исключено, что список изменится.

- Я надеюсь, что у Дарькина хватит благоразумия отозвать свою кандидатуру, поскольку фактически его выбирают прямые или косвенные подчиненные, а это нехорошо, - заявил "ЗР" член комиссии, депутат гордумы Николай МАРКОВЦЕВ. - Хотя сам я тоже поддержал его кандидатуру, поскольку у него есть несомненные заслуги за развернутое в крае строительство.

По его словам, ранее в Положении о присвоении звания "Почетный гражданин Владивостока" был пункт, запрещающий отмечать действующих руководителей. Однако этот запрет был отменен при предыдущем мэре Владивостока Владимире НИКОЛАЕВЕ перед голосованием по кандидатуре известного политика Бориса ГРЫЗЛОВА.

Стоит отметить, что четвертое место среди кандидатов на почетное звание занял известный музыкант и певец, основатель группы "Мумий Тролль" Илья ЛАГУТЕНКО. Причем за него отдали свои голоса все три депутата из комиссии. А именно гордуме предстоит принять окончательное решение.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru